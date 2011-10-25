برپایی جشن ازدواج امیرالمونین (ع) و حضرت زهرا(س) در ایستگاههای مترو

به گزارش خبرگزاری مهر مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اعلام این خبر گفت: در راستای اقدامات فرهنگی در شرکت بهر‌ه برداری مترو و تاکیدات مدیرعامل در این باره، همزمان با اول ذی الحجه (هفت آبان ماه جاری) مصادف با سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) در ایستگاه‌های منتخب مترو، با برپایی برنامه‌هایی همچون جشن و مدیحه سرایی توسط مداحان اهل بیت(ع) در این روز مبارک در ایستگاه‌های منتخب مترو، پذیرای مسافران محترم خواهیم بود.

احسان مقدم با اشاره به اینکه پنج عدد کیک 14 طبقه در پنج ایستگاه تقاطعی، مترو صادقیه، امام خمینی(ره)، دروازه شمیران، دروازه دولت و چهارراه ولیعصر به طور جداگانه توزیع خواهد شد، افزود: در روز مراسم با حضور مسافران محترم مترو کیک‌های مذکور تقسیم و بین مسافران تقسیم خواهد شد.

مشاور مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو پذیرایی از مسافران مترو، اهدای گل و کارت پستال، توزیع هدایایی حاوی خاطرات ازدواج شهدای دفاع مقدس و ... را از دیگر برنامه‌ها در این روز برشمرد.



