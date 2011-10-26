دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده ویژه فولاد راه اندازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل همدانی گلشن صبح چهارشنبه در پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد که در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، بیان داشت: تدوین نقشه جامع علمی کشور از اقدامات مهم دولت بود که هم‌اکنون سندهای بالادستی کشور مانند سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌های پنج ساله نیز تدوین و در دست اجرایی شدن هستند.

وی افزود: دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان نخستین دانشکده مهندسی مواد در کشور است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه به واسطه افزایش درخواستها در بخش تحصیلات دانشگاهی رتبه ایران در این زمینه در عرصه بین‌المللی ارتقا یافته، گفت: با شناخت مردم از راه‌های افزایش سطح علمی کشور می‌توان رشد ایران در این عرصه‌ها را به سرعت افزایش داد.

وی تصریح کرد: دشمنان ایران درصدد هستند با استفاده از مباحث حاشیه‌ای ملت ما را ناامید کند و برای اجرایی کردن این هدف نیز تمامی تلاش خود را به کار گرفته است.

همدانی گلشن ادامه داد: همزمان با افزایش بودجه تحقیقاتی در سالهای گذشته صنایع کشور نیز مکلف به اختصاص سه درصد از سهم اعتبارات خود به پیشرفت علمی شده‌اند.

وی در همین راستا ادامه داد: بر همین اساس موضوعات و گفتمان مورد بحث و مهم کشور محورهای علمی و فناوری است که به همین منظور حرکت علمی کشور از سالها پیش آغاز شده و در حال حاضر با شتاب در این مسیر گام برمی‌داریم.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: در همین مورد و برای رسیدن به اهداف علمی کشور دانشگاه صنعتی اصفهان تمامی همت خود را به منظور راه‌اندازی شرکتهای دانش‌بنیان به کار گرفته است و در آینده این شرکت‌ها در دانشگاه تاسیس می‌شود.

وی اضافه کرد: اقدامات دانشگاه صنعتی اصفهان برای راه‌اندازی پژوهشکده ویژه فولاد آغاز شده و این مرکز با مشارکت صنعت فولاد کشور پیشرفت خود را ادامه می‌دهد.