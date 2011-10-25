انتقال آب به دریاچه ارومیه باید با سرعت عمل همراه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی درجلسه مشترک دولت و مجلس که امروز به منظور تنظیم طرح مدونی برای حل معضل دریاچه ارومیه برگزار شد با اشاره به اهمیت سرعت عمل در انتقال آب به دریاچه ارومیه گفت: آبیاری تحت فشار راه حل مناسبی برای مشکل به وجود آمده دریاچه است که نیاز به این دارد که سالی ۱۵۰ میلیارد به این بخش ظرف ۳ سال اضافه کنیم تا در مدت‌زمان کوتاهی به نتیجه برسیم.

رئیس مجلس افزود: دولت با تامین منابع به‌هنگام باید سرعت رسیدگی به دریاچه را از برنامه ۵ ساله به ۳ سال و کمتر کاهش دهد و اگر مشکلات قانونی هم وجود دارد، مجلس تمام تلاش خود را معطوف به حل آن خواهد کرد.

این گزارش حاکی است، در ابتدای این جلسه محمد جواد محمدی‌زاده رئیس حفاظت از محیط‌زیست از تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضای هیأت دولت به منظور مطالعه مدیریت یکپارچه زیست‌محیطی جهت حل مشکلا ناشی از کم‌آبی دریاچه ارومیه خبر داد.

وی اظهار داشت: یکی از دلایل عمده وقوع این مشکل، برداشت‌های غیرمجاز است که با اصلاح روش‌های آبیاری می‌توان آورد آب به این دریاچه را افزایش داد، همچنین راه حل دیگر بارور کردن ابرهاست که تاحدودی این کار جواب داده و بارش را در آن منطقه افزایش داده است.

نامجو وزیر نیرو نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از کارهای در دست اقدام اظهار داشت: طرحی در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید و سپس به کمیسیون برنامه و بودجه رفت و در آنجا روی چند ردیف مصوبه مهمی داشتند که یکی از آنها بودجه یک میلیارد دلاری بود که برای سه موضوع ریزگردها، تالاب‌ها و رودخانه‌های مرزی در نظر گرفته شده بود.

وی افزود: چون از محل مازاد است و در ردیف‌های آخر در نظر گرفه شده بود مصوب شد که جزو اولویت‌های یک باشد و درخواست ما از مجلس این است که این موضوع را هرچه سریع‌تر مصوب کند.

وزیر جهاد کشاوری در ادامه این جلسه گفت: موضوع مصرف آب‌هایی که از حوزه‌های آبخیز به دریاچه ارومیه سرازیر می‌شود مربوط به این وزارتخانه است و ما با استفاده از ظرفیت‌های وزارتخانه کار را شروع کردیم و با صرف اعتبارات برای انتقال آب با لوله، توسعه آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی و مرمت قنوات که همه باعث صرفه‌جویی در مصرف آب برای کشاورزی می‌شود، امیدواریم به نتایج خوبی دست یابیم.

ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در گزارش جداگانه‌ای به بودجه‌های اختصاص یافته به حوزه‌های مختلف جهت حل معضل خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره کرد.