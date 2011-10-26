معلم استرالیایی محاکمه می شود/ متهم تحویل مقامات قضایی اندونزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سیدنی مورنینگ هرالد، سخنگوی دادستانی کل استرالیا با اعلام این خبر گفت: "پیتر والبارن" برای رسیدگی به اتهاماتش هفته گذشته تحویل مقامات قضایی اندونزی شده و اظهار نظر بیشتر در این خصوص مناسب به نظر نمی رسد.

همچنین دادستانی کل استرالیا در اطلاعیه ای ارتباط استرداد این متهم با دستگیری نوجوان 14 ساله استرالیایی در جزیره بالی به جرم خرید مواد مخدر را رد کرده و اعلام نمود که هیچ تبادلی بین دو کشور انجام نشده است.

این معلم 55 ساله متهم است درمدت فعالیت خود در مدرسه بین المللی جاکارتا بین سالهای 1990 تا 2007 ، سه تن از دانش آموزان خود را با وعده پول و چشم پوشی از پرداخت شهریه تدریس مورد تجاوز جنسی قرار داده است.

بر اساس قوانین اندونزی، این معلم استرالیایی در صورت اثبات جرمش در دادگاه می تواند به 15 سال حبس محکوم شود.