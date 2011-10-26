هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که امیرحسین مدرس اجرای آن را برعهده داشت، گفت: هفتین دوره جشنواره رویش در حالی به کار خود پایان می‌دهد که حضور گسترده فیلمسازان و علاقمندان نشانگر استقبال باشکوه از این رویداد سینمایی است. جا دارد از استانداری و شهرداری مشهد مقدس به عنوان حامیان جشنواره قدردانی کنیم.

سهیل جهان‌بیگلری دبیر این دوره از جشنواره فیلم رویش در ادامه این مراسم عنوان کرد: سپاس از لطف و عنایت حضرت حق که توفیق داد تا بتوانیم در جوار یکی از بندگان معصوم و مقربش، ثامن الائمه، هشتمین امام مهر و عشق، حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش را به سرانجام برسانیم.

وی افزود: با احترام و ارادات به همکاران بزرگواری که شش دوره قبلی جشنواره را به سامان رساندند، می توان گفت که در هر کار بزرگی، به اعتبار حضور بزرگان، هنرمندان و دین‌مداران و با توجه به وسعت کار، فرازها و نشیب‌های بسیاری هم وجود دارد که کاستی‌هایی هم در کنار نقاط قابل تامل و توجه، اجتناب ناپذیر است.

دبیر جشنواره رویش ادامه داد: باید اعتراف کنم که دقایق لطف انگیز و قابل تامل و تحمل این جشنواره، مدیون و مرهون همکاران صدیق، پر توان و پر تلاشم است و کمبودهایش را به دور از فروتنی‌های ریاکارانه، باید به حساب من کوچکترین گذاشت. اما به تعبیر نظامی در همه کاری هنر و عیب هست، عیب مبین تا هنر آری به دست.

وی با قدردانی از حضور دانشگاهیان، هنرمندان، نخبگان، سینماگران، روحانیان، منتقدان، اصحاب رسانه در این رویداد سینمایی گفت: به خاطر برخی کاستی‌ها، از جمله نبود فضای مطلوب و مناسب برای نمایش فیلم‌ها پوزش می‌طلبم و این نوید را می‌دهم که پردیس سینمایی هویزه در دست مرمت و بازسازی است و همزمان با ایام مبارک دهه فجر افتتاح خواهد شد. امیدوارم برای جشنواره سال دیگر، مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

جهان‌بیگلری در ادامه عنوان کرد: البته حضور پرشور سینماگران و علاقمندان به این جشنواره، چنان با نشاط بود که کمبودها و قناعت‌گری‌های ما را سامان می‌داد و مهربانی‌ها و همدلی‌های اهالی سینما، ما را از دغدغه این تکلف می‌رهاند.

وی در ارتباط با بخش بیداری اسلامی جشنواره گفت: جا دارد که شادمانی و شعف خود را از افزایش حضور بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به دوره‌های قبل اعلام کنم و خدا را شاکر باشم که با خیزش بیداری اسلامی و نگاه سینماگران متعهد و با دیانت در این عرصه و احساس تکلیف کردن در این حوزه، ما را امیدوار کرد تا به بین‌المللی شدن آن با لحاظ موضوع‌های متعدد و متنوع برای دوره‌های آتی بیندیشیم.

جهان‌بیگلری تاکید کرد: امیدوارم هرشخصی که سکان این کشتی را در دست خواهد گرفت، برنامه‌ریزی مبسوط و مطلوبی را در دستور کار قرار دهد تا ان شاءالله بیش از پیش در ارتقا سطح کیفی و ساختاری سینما به ویژه در بخش فیلم کوتاه دینی با تبادل اطلاعات و ترویج این نگاه در سینما، گام‌های موثر و مفیدی برداشته شود.

دبیر چشنواره فیلم رویش گفت: خوشبختانه با نگاهی هم که امروزه به فیلم کوتاه به اعتبار تاثیرگذاری آن به عنوان یک رسانه هنری پویا برای القا و انتقال مفاهیم و ارزش‌های اصیل وجود دارد و نیز حضور با نشاط جوانان در این بخش به ویژه در هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش که شاهد آن بودیم، پنجره‌های امید را به سوی افقی روشن نوید می‌دهد، چرا که در بحث نشست‌های تخصصی که در کنار این جشنواره برگزار شد، شاهد حضور سخاوتمندانه همه بزرگانی بودیم که جا دارد از حضورشان مجددا سپاسگزاری کنم.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری، حوزه هنری، امید هنر انقلاب است. نگاه به سینمای دینی، مقوله‌ای فراسازمانی است و حوزه هنری با این نگاه بر آن است تا با همدلی و همیاری تمامی هنرمندان این عرصه از اقصی نقاط کشور، این مهم را پی بگیرد و یک جریان عمیق و پویا با عنایت به سینمای دینی با رویکرد توجه به انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، خانواده و کودک و نوجوان ایجاد کند.

دبیر جشنواره رویش در پایان گفت: با برگزاری نشست‌های تخصصی که طی چند روز برگزاری جشنواره تاثیرگذاری خودش را اعلام و آغاز کرد، همچنان با حضور صاحب‌نظران، روحانیان، سینماگران، دانشگاهیان، منتقدان، اصحاب رسانه و افراد متخصص در طول سال با ایجاد دبیر خانه‌ای به این منظور ادامه و استمرار یابد و حاصل آن سینمایی متناسب با شایستگی مردم فهیم و مومن و در شان اهالی اندیشمند و نجیب سینمای ایران باشد.

در ادامه مراسم محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری عنوان کرد: به نمایندگی از همکاران در حوزه هنری به مهمانان جشنواره خیرمقدم می‌گوییم و تشکر می‌کنم از شما که کمک کردید این دروه از رویش با شکوه‌تر برگزار شود و این مشعل پرفروغ تر برافروخته شود.

وی افزود: از همه همکاران در استان خراسان رضوی به خصوص دکتر صلاحی سپاسگزاریم. از آرین منش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ملک محمدی نماینده دامغان که به نمایندگی از اعضای کمیسیون محترم فرهنگی در این برنامه حضور دارند نیز قدردانی می‌کنم. جا دارد از همکاران خودم در خراسان رضوی و صدا و سیما، که نسبت به پخش جشنواره اهتمام داشتند تشکر کنم.همچنین از دبیر جشنواره سپاسگذارم که حاصل زحمات آنان به بار نشسته و جشنواره خوبی داشتیم.

رئیس حوزه هنری افزود: معنویت در زندگی لازم است، اما کدام معنویت؟ معنویتی می‌تواند موجب آرامش شود که در سایه ایمان و عمل صالح به دست آمده است. غیر از این، به بیراهه رفتن است. استمداد از معنویت‌های ساختگی انسان را نجات نخواهد داد. معنویتی که امروز توصیه می‌شود اگر در سایه ایمان نباشد یک نوع آسیب و گمراهی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در جشنواره امسال شاهد حضور آثاری با موضوع بیداری اسلامی است که خود معنادار است. به دوستان جوان حاضر در جشنواره تبریک می‌گویم که ذوق خودر ا برای ترویج مسائل دینی گذاشته‌اند.

رئیس حوزه هنری با اشاره به پیشنهادی که در جریان برگزاری جشنواره مطرح شد، گفت: برخی توصیه می‌کردند جشنواره به صورت بین‌المللی برگزار شود. امسال یک بخش بیداری اسلامی بین‌المللی بود. از دبیر جشنواره و سیاستگذاران می‌خواهم این موضوع را بررسی کنند و اگر مناسب بود جشنواره هشتم بین‌المللی باشد.

وی افزود: اساتید تاکید داشتند امسال بحث‌های خوبی در جریان نشست‌ها عنوان شد به این ترتیب که این جلسات نباید تا سال بعد تعطیل شود. به دبیرخانه جشنواره توصیه می‌کنم با موضوع هنر دینی این جلسات را در شهرهای مختلف برگزار کند.

در اولین بخش از اهدای جوایز که به فیلم های بیداری اسلامی و جایزه ویژه جهاد اقتصادی اختصاص داشت محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی، شهریار بحرانی، مهندس پژمان شهردار مشهد مقدس، جهان بیگلری دبیر جشنواره و جواد آرین منش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روی صحنه حاضر شدند.

در این بخش تندیس جشنواره، لوح افتخار و قالیچه نفیس به فیلم "18 روز در مصر" ساخته احمد صلاح سونی و رمضان صلاح محمد اختصاص پیدا کرد. صلاح محمد بعد از دریافت جایزه گفت: این اولین سفر من به ایران است و از برگزارکنندگان جشنواره تشکر می‌کنم که اجازه دادند از ایران دیدن کنیم و آرزو می‌کنم همکاری ایران و مصر ادامه داشته باشد. ما شادی این جایزه را به شادی انقلاب مصر تقدیم می کنیم.

تندیس جشنواره، لوح و قالیچه نفیس دیگری به فیلم "سومالی سمی" ساخته پاول موریرا از فرانسه اختصاص یافت. راشد رادوان سازنده فیلم "گردان عالیه" تندیس دیگر این بخش را گرفت و افزود: می‌خواهم جایزه را به کسانی تقدیم کنم که به ما و کارمان خیلی اعتماد داشند، همایونفر و پرس تی وی و کارمن مارکز که بدون او این کار انجام نمی‌شد.

جایزه ویژه جهاد اقتصادی شامل تندیس، لوح جشنواره و 25 میلیون ریال به فیلم "روایت نحل" ساخته محمدرضا خردمندان اهدا شد. پس از پایان اعطای جوایز این بخش دکتر صلاحی در سخنانی گفت: به عنوان خادم زائران امام هشتم باید به حاضران در جشنواره خیرمقدم بگویم.

وی درباره جشنواره فیلم رویش گفت: این جشنواره چهار واژه دارد. عنوان فیلم در آن است که نماد به تصویر کشیدن صحنه‌های هنرمندانه است. واژه کوتاه یعنی رویکرد جدید، عنوان دین نگاهی به اتفاقات منجر از دین از جمله خیزش بیداری اسلامی دارد و نکته مهمتر اینکه همه اینها رویش است و رویش‌های انقلاب اسلامی به خصوص کارگردانان و سایر دست‌اندرکاران حوزه فیلم کوتاه در این عرصه محسوس تر است.

صلاحی ادامه داد: امیدوارم در سال آینده که جشنواره دوره هشتم برگزار می‌شود بخشی به سیره و روش امام هشتم بپردازد. امروز خیلی از کارهای فرهنگی و دینی و انقلابی و نیازهای رشد و توسعه را می توان به واسطه هنر ماندگار کرد.

بعد از اجرای سرود رضا میرکریمی به عنوان فیلمساز شاخصی که کارهای قابل قبولی در حوزه آثار دینی دارد، مورد تقدیر قرار گرفت و دو نماهنگ شامل صحبت چهره‌هایی چون کمال تبریزی، منوچهر شاهسواری، حبیب رضایی، مهران رجبی و ... پخش شد و سپس میرکریمی، مجید مجیدی، مومنی شریف و مهران رجبی روی صحنه آمدند.

مجید مجیدی درباره میرکریمی گفت: امروز از سر صحنه فیلم‌ام به اینجا آمدم و چهار روز دیگر فیلم پیامبر را شروع خواهم کرد. به پابوس امام رضا(ع) آمدم تا از ایشان کسب اجازه کنم که می‌خواهم درباره جدش فیلم بسازم. خوشحالم در جمع جوانان رویش و خود جشنواره که از رویش‌های بزرگ سینمای دینی ما قلمداد می شود حضور دارم.

وی افزود: در اینجا برای رضای عزیز بزرگداشت گرفته شده و احساس کردم این ادای دینی است که درباره رضای عزیز حرف بزنم. حرف زدن درباره او سخت است و راحت. میرکریمی با همین فیلم‌های اندک گام‌های بزرگی برداشته و افتخار می‌کنم در سینمایی هستم که میرکریمی در آن است. او که تعهد و هنرش زبانزد خاص و عام است.

مجیدی ادامه داد: من" یه حبه قند" را دوست دارم. فیلمی که در جشنواره فجر و سایر جاها مهجور ماند. این فیلم ماندگار است و خواهد بود و جز یکی از فیلم‌های ماندگار سینما از نظر تکنیک و محتوا و مضمون است. "یه حبه قند" یک فیلم اصیل ایرانی به شمار می‌رود. خوشحالم این جایزه را من به رضای عزیز می دهم.

میرکریمی در ادامه گفت: تشکر می‌کنم از دوست عزیزو بزرگی که از وقتی اولین خاطره زندگی‌ام شکل گرفت با من بود و هر روز هدایایی به نشانی من فرستاد که در فرستنده چیزی نوشته نشده بود. بهترین هدیه‌ها دوستان خوب بودند و به خاطر نفس دوست داشتن، دوستش داشتم. شوکه شدم که مجید کارش را رها کرد و آمد و مهران عزیز که مادرش فوت شده بود اینجا حضور دارد.

مراسم با اعطای جوایز بخش ملی ادامه پیدا کرد و مجتبی راعی به عنوان نماینده هیئت داوران عنوان کرد: به مسئولان حوزهنری تبریک می‌گویم که جشنواره رویش را برگزار می‌کنند. مصلحی در این سال‌ها تلاش می‌کرد چراغ جشنواره خاموش نشود و الان باید اعلام کنیم اینجا چارغی روشن است.

این فیلمساز گفت: نشست‌های تخصصی جشنواره هفتم رویش به روشن شدن نگاه فیلمساز نسبت به سینمای دینی کمک زیادی کرد. اگر این نشست‌ها ادامه پیدا کند و به شکل آکادمی در آید، کسانی که از سایر کشورها نظریات خود را در این زمینه بیان کنند و مبحث روشن شود آن گاه جوانان با دنبال کردن آن مباحث دیدگاه خود را پیدا می‌کنند و به موضوع‌های اطراف با نگاه دینی روشن می‌نگرند و آنگاه فیلم‌های دینی خوبی خواهیم داشت.

در اولین بخش از اعطای جوایز برترین های پویانمایی معرفی شدند و راعی، سعید توکلیان، و وحید نصیریان جوایز را اعطا کردند. لوح و 25 میلیون ریال به فیلم "نبرد خلیج فارس" ساخته فرهاد عظیما، لوح و 25 میلیون ریال به "ماسول" بهرام عظیمی و لوح و 25 میلیون ریال به "مرمت" محمد حدادی اعطا شد و جایزه اصلی این بخش شامل تندیس و لوح جشنواره 40 میلیون ریال به "روزنه" ساخته امیر مهران تعلق گرفت.

محمدعلی فارسی، عزیزالله حمید نژاد و حسین یاری جوایز بخش مستند را اعطا کردند. لوح و 25 میلون ریال به تدوینگر "مشتی اسماعیل"، لوح و 25 میلون ریال به محمدرضا خردمندان کارگردان و تهیه‌کننده "روایت نخل" اختصاص یافت و جایزه اصلی جشنواره شامل تندیس و لوح جشنواره و 40 میلیون ریال به "مشتی اسماعیل" به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری اعطا شد که در این بخش از "مشتی اسماعیل" تقدیر شد.

جوایز بخش آثار داستانی را داود رشیدی، رویا تیموریان و مجید مجیدی اعطا کردند. لوح تقدیر و 25 میلیون ریال به شیرین آقارضا کاشی بازیگر فیلم "پشت بام" ساخته فائزه عزیزخانی، لوح تقدیر و 25 میلیون ریال به امیرعلی ویسی تصویربردار "صدای باران" جلال ساعدپناه، لوح تقدیر و 25 میلیون ریال به عباس تبریزی بازیگر "یار دوازدهم" و "خروسک" اختصاص پیدا کرد.

جایزه اصلی بخش فیلم‌های کوتاه داستانی شامل تندیس و لوح جشنواره و 40 میلیون ریال به "پشت بام" به کارگردانی فائزه عزیزخانی اختصاص یافت.

هفتمین جشنواره فیلم‌های کوتاه دینی رویش که از 29 مهرماه فعالیت خود را آغاز کرده بود، دیشب دوم آبان ماه با اعطای جوایز و تقدیر از رضا میرکریمی به کار خود پایان داد.