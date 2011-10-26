کاهش 6 درصدی قیمت روغن نباتی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن خلیلی در مراسم امضای تفاهم نامه کانون انجمن های صنایع غذایی کشور با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: ایران 95 درصد از ماده اولیه روغن نباتی را از بازارهای بین المللی تامین می کند که در این میان با توجه به کاهش قیمت روغن خام در بازارهای جهانی به ازای هر تن 100 دلار، قیمت محصولات نهایی نیز در کشور کاهش یافته است.

دبیر کانون انجمن های صنایع غذایی در پاسخ به سوال مهر افزود: اگرچه سایر اقلام غذایی در بازارهای دنیا با افزایش قیمت مواجه بوده اند، اما به دلیل کاهش قیمت روغن خام، قیمت انواع روغن نباتی در ایران نیز 4 تا 6 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر و نیز بارندگی های شدیدی که برخی ازمناطق دنیا را در بر گرفته، صنایع غذایی در دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است به نحوی که تمامی کشورهای دنیا به فکر امنیت و عرضه پایدار غذا در دنیا هستند.

خلیلی گفت: هم اکنون گردش مالی مواد غذایی در کشور 20 میلیارد دلار است که ایران سهم 11 درصدی را در ارزش افزوده در این صنعت به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص تفاهم نامه امضا شده با موسسه استاندارد گفت: این تفاهم نامه بندهای متعددی دارد که از جمله آن، آموزش بازرسان انجمن است؛ ضمن اینکه ایجاد مجتمع پایش و کنترل صنعت غذا نیز در دستور کار قرار گرفته است که بر این اساس تلاش داریم که این انجمن، روند پایش و کنترل کیفیت صنعت غذایی کشور را انجام دهد.

خلیلی گفت: این تفاهم نامه به مدت دو سال اجرایی و عملیاتی خواهد شد.