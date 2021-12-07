به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، احمد عبدلی میزان ظرفیت ذخیره‌سازی (تکمیلی) روغن خام کشور را ۶۰۰ هزار تن اعلام کرد.

وی افزود: در حال حاضر در استان بندری هرمزگان یک مجتمع ذخیره‌سازی ۶۰ هزار تنی داریم و برای افزایش ظرفیت در این مبادی ورودی کالا، طرح جانمایی مخازن به ظرفیت ۲۰۰ هزار تن روغن در حال انجام است.

عبدلی گفت: برای جانمایی و احداث این مجتمع از دانش فنی دانشگاه‌ها کمک گرفته شده است.

مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی کشور را یکی از برنامه‌های مهم این شرکت دانست و افزود: همراه با ایجاد طرح‌های نگهداری کالاهای اساسی، اقدامات لازم برای ارتقای سطح نگهداری کیفیت کالاهای اساسی از طریق تجهیز و بازسازی و بهسازی واحدها صورت می‌گیرد.