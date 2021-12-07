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۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۱۶:۴۲

ظرفیت ذخیره‌سازی روغن کشور افزایش یافت

ظرفیت ذخیره‌سازی روغن کشور افزایش یافت

مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی روغن در کشور خبر داد و گفت: احداث مخازن روغن در تهران و کرج طراحی و جانمایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، احمد عبدلی میزان ظرفیت ذخیره‌سازی (تکمیلی) روغن خام کشور را ۶۰۰ هزار تن اعلام کرد.

وی افزود: در حال حاضر در استان بندری هرمزگان یک مجتمع ذخیره‌سازی ۶۰ هزار تنی داریم و برای افزایش ظرفیت در این مبادی ورودی کالا، طرح جانمایی مخازن به ظرفیت ۲۰۰ هزار تن روغن در حال انجام است.

عبدلی گفت: برای جانمایی و احداث این مجتمع از دانش فنی دانشگاه‌ها کمک گرفته شده است.

مدیرکل دفتر فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی کشور را یکی از برنامه‌های مهم این شرکت دانست و افزود: همراه با ایجاد طرح‌های نگهداری کالاهای اساسی، اقدامات لازم برای ارتقای سطح نگهداری کیفیت کالاهای اساسی از طریق تجهیز و بازسازی و بهسازی واحدها صورت می‌گیرد.

کد مطلب 5370084

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