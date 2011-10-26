بررسی «نظارت و حقوق نویسنده و خواننده» در انجمن نویسندگان کودک

محمود برآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست‌های دوره‌ای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، گفت: این نشست‌ها با توجه به ظرفیت‌های خاصی که در انجمن وجود دارد، تعیین موضوع می‌شوند که نشست امروز نیز در همین راستا با موضوع «نظارت و حقوق نویسنده و خواننده» برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این نشست حسین شیخ‌الاسلامی، فریبا نباتی، مصطفی رحماندوست، مهدی کاموس و محسن هجری به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در رابطه با این موضوع خواهند پرداخت.

به گفته دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان شرکت عموم به همراه اعضای انجمن در این نشست که از ساعت 17 روز چهارشنبه 4 آبان برگزار می‌شود، آزاد است و انجمن نیز طی نامه‌ای از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آورده است.

وی همچنین گفت: قرار است در این نشست علاوه بر طرح مبانی نظری مربوط به سانسور، برخی از نویسندگان عضو انجمن به طرح مشکلات خود نیز بپردازند.

این نشست در کتابخانه‌ انجمن نویسندگان کودک و نوجوان واقع در خیابان سمیه، کوچه‌ پروانه، پلاک 2 از ساعت 17 تا 19 برگزار می‌شود.