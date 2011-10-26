به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده از جشنواره امام حسین(ع) به عنوان شرح شمه‌ای از مکتب زنده و جاویدان حسینی یاد کرده و اظهار داشت: آثار تولید شده در این جشنواره ها مبیّن عظمت و اقتدار و مروج سیره متعالی آن بزرگواران باشد.

داننده گفت: شخصیت متعالی و حماسی امام حسین(ع) و تبیین ابعاد و زوایای گوناگون روح بزرگ و شریف آن امام همام، موج حمیت، غیرت، شجاعت و صلابت را در روح انسانهای آزاده به جریان وامی‌دارد.

به گفته وی، در این میان هنرمندانی که از آرزوها و تمنیات و آمال دنیوی دست شسته اند،‌ روح و جان خود را در زلال عشق به حسین(ع) جلا بخشیده و به خلق آثاری ماندگار و تاثیر گذار می پردازند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: رشد و بینش نیرومندی در نهضت عظیم امام حسین (ع) وجود دارد که جوامع بشری در همه دورانها به تاسی از آموزه های این نهضت نیازمند هستند و جنبش بیداری اسلامی در گستره جهانی نیز دلیلی بر این مدعاست.

داننده گفت: همزمان با جشنواره فرهنگی هنر امام حسین(ع) برنامه های جنبی متعددی اجرا شده و از مداحان و شعرای برجسته استان نیز تجلیل می شود.

آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر نخستین جشنواره فرهنگی هنری امام حسین(ع) بیست و یکم آبان ماه سالجاری در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار می شود.

