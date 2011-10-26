تفاهمنامه همکاری میان استاندارد و کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این امر در راستای اجرای قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

همچنین این تفاهمنامه به منظور گسترش همکاری های علمی، فنی در زمینه اجرا و نظارت بر کنترل کیفی فرآورده های غذایی به امضا رسیده است.



بررسی و به روز رسانی استانداردهای صنایع غذایی، مشارکت در تهیه و تدوین پیش نویس استانداردهای ملی و بین المللی صنایع غذایی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط از موضوعات این تفاهمنامه است.

ترویج فرهنگ استاندارد، کنترل کیفی محصولات صنایع غذایی تولیدی، صادراتی و وارداتی، نمونه برداری از مراکز تولید، توزیع و عرضه این محصولات همچنین برگزاری همایش و دوره های آموزشی مرتبط با تفاهمنامه از دیگر موارد در این زمینه است.

موضوعات پیشنهادی کانون بررسی می شود

به موجب اجرای این تفاهمنامه سازمان ملی استاندارد ایران متعهد شد که موضوعهای پیشنهادی کانون را برای تدوین استانداردهای ملی بررسی کند.

همچنین استاندارد باید در واگذاری تهیه پیش نویس استانداردهای ملی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای کانون تعیین اولویت کند.

با اجرای این تفاهمنامه سازمان ملی استاندارد ایران متعهد می شود که فهرست استانداردهای ملی تدوین شده مرتبط را در اختیار کانون قرار دهد.

علاوه بر آن باید بستر لازم را جهت تایید صلاحیت آزمایشگاههای مورد نیاز کانون ایجاد کند و زمینه لازم برای حضور متخصصان و کارشناسان کانون در جلسات کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی سازمان های بین المللی استاندارد در کشور را فرآهم کند.

کانون در تدوین استانداردها مشارکت خواهد داشت

در این تفاهمنامه کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران نیز متعهد شد که در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، کنترل کیفی محصولات در مراکز تولید، توزیع و عرضه همچنین ترویج فرهنگ استاندارد مشارکت داشته باشد.

در همین راستا کانون متعهد شد که نتایج بررسی آزمایشات انجام شده و نمونه برداری و اعلام هرگونه انحراف از روش های اعلام شده را در اختیار این سازمان قرار دهد.

این تفاهم نامه که در چهار ماده و 25 بند و یک تبصره به مدت 2دو سال تعیین شده است، برای دوره های بعدی قابل تمدید است.

این تفاهمنامه به امضای مرتضی امامی معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد در سازمان ملی استاندارد ایران و ابوالحسن خلیلی دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران رسید.

تقدیر کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران از برزگری

کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران به نمایندگی از صنایع غذایی کشور از تلاشهای برزگری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تقدیر کرد.

این کانون طی مراسمی با حضور اعضای این کانون و پیشکسوتان صنعت غذای کشور همچنین صاحبان برند در این صنعت، با اهدای لوح سپاس از تلاشهای نظام الدین برزگری تقدیر کرد.

در این زمینه از تلاشها و حمایت برزگری و همکارانش در عرصه تولید غذای با کیفیت و ایمن که منجر به تولید کیفی و ضابطه مند در صنعت غذا شده و نامی درخشان در داخل کشور و ماندگار در عرصه بین المللی شده، تقدیر به عمل آمد.