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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

زادبوم خبر داد:

20 میلیارد دلار کالا از ایران صادر شد/ کشورهای آسیایی مقصد عمده صادرات

20 میلیارد دلار کالا از ایران صادر شد/ کشورهای آسیایی مقصد عمده صادرات

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات 20 میلیارد دلاری کالا از کشورمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زادبوم ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی صادرات در استان لرستان با اشاره به میزان صادرات غیر نفتی کشور در سالجاری اظهار داشت: در شش ماه نخست سالجاری بیش از 20 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی از کشور صورت گرفته است.

وی بیان داشت: یکی از برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات بیش از 43 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تا پایان سالجاری است.

مدیر کل امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بر اساس چشم انداز چهار ساله قرار بر این است که تا پایان سال 94 بیش از 80 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی از کشور صورت بگیرد.

زادبوم ادامه داد: صادرات غیر نفتی کشور به کشورهای بازار هدف شامل بخش های پتروشیمی، صنعت و معدن، کشاورزی، فرش، صنایع دستی و ... است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان صادرات خدمات از کشور طی سالجاری یادآور شد: قرار است تا پایان سال 90 بیش از 12.8 میلیارد دلار صادرات خدمات از کشور صورت بگیرد.

مدیر کل امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: قرار است تا پایان چشم انداز چهار ساله و تا پایان سال 94 میزان صادرات خدماتی در کشور به بیش از 25 میلیارد دلار برسد.

زادبوم با بیان اینکه بیشترین صادرات غیر نفتی ایران به کشورهایی آسیایی صورت می گیرد گفت: هچنین در حال حاضر صادرات غیر نفتی ایران به بازارهای هدف قاره های اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه نیز صورت می گیرد.

کد مطلب 1444335

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