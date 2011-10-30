کیوان علی محمدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تا کنون 20 قسمت از این مجموعه تلویزیونی آماده شده و شش قسمت پایانی به همراه روتوش نهایی تا 20 روز دیگر برای پخش تحویل شبکه داده می‌شود. کیوان جهانشاهی مراحل فنی پایانی "حیرانی" را انجام می‌دهد.

وی افزود: پیش از این هم اعلام کردیم قرار است سومین فیلم مشترک من و بنکدار "حاشیه" باشد. طی مذاکرات انجام شده به زودی از سوی سعید عقیقی بازنویسی شود. این فیلم سه شخصیت اصلی دارد. دو شخصیت زن و یک مرد.

"حیرانی" داستان مردی را روایت می‌کند که پس از سال‌ها غربت نشینی برای همراهی مادربزرگ بیمارش، به ایران باز می‌گردد. غافل از این که ناگفته‌های مادربزرگ و آشنایی وی با خانواده، او را به ورطه حیرانی می‌کشاند.

ستاره اسکندری(عاطفه)، مریم بوبانی(مهربانو)، حمیدرضا پگاه(پولاد، بهرام)، شهین تسلیمی(پروین)، هادی جاوید(شوکت)، رویا جاویدنیا(زیبا)، فریبا جدیکار(عطیه)، بابک حمیدیان (ایرج)، احمد ساعتچیان (کلانی)، فریده صابری (پهلوانی)، مهرداد صدیقیان(محمد)، آزاده صمدی (تینا)، گلاره عباسی (لیلا)، آتنه فقیه نصیری (سودابه، نرگس)، بهروز قادری (سالار)، الهام کردا (گلچهر)، فرزین محدث (یوریک)، رویا میر علمی (کمالی) و فرخ نعمتی (میرقلی) از جمله بازیگران این مجموعه هستند.