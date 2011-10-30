نظام آموزشی ایران نیاز به تحول دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح یکشنبه در اولین همایش آموزش در ایران 1404 که در سالن رازی برگزار شده بود، چشم انداز ایران را مهمترین سند مکتوب بعد از قانون اساسی دانست و گفت: این سند اصولی را برای برنامه ریزی آینده ایران ترسیم کرده است و آموزش مهمترین نقش را در ایران 1404 دارد.

وی تصریح کرد: البته باید نقش آموزش در سند چشم انداز ایران مشخص شود که چه آموزشی را می خواهیم در ایران 1404 داشته باشیم و آموزش چه رسالتی را برعهده دارد.

رضایی خطاب به شرکت کنندگان گفت: انتظار داریم متخصصین و کارشناسان درباره این دو مقوله بیندیشند و دیدگاهها و نظرات خود را اعلام کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بر اساس سند چشم انداز 20 ساله ایران باید در منطقه نقش تاثیرگذاری را ایفا کند، افزود: بر این اساس باید از عقب ماندگی ها و تحریم ها عبور کنیم تا به اهداف بلند نظام دست یابیم.

وی سند چشم انداز بیست ساله را خانه ایران خواند و گفت: باید در این خانه ضمن توسعه یافتگی هویت خود را حفظ کنیم تا به قدرت اول در منطقه دست یابیم.

رضایی همچنین به اشغال افغانستان اشاره کرد و گفت: آمریکا افغانستان را اشغال کرد اما این اشغال به نفع ما تمام شد چرا که امروز رابطه خوبی را با افغانستان داریم و علاوه بر این کشور ارتباط ایران با عراق نیز ارتباط بسیار خوبی است در صورتی که این آمریکا بود که به افغانستان و عراق حمله کرد اما امروز ایران ارتباط بسیار خوبی با این دو کشور دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش خواستار آن شد تا از حضور جوانان در آبادانی ایران استفاده شود.

وی به تشریح نظام نوآوری و یادگیری، ارزشی و فناوری اشاره کرد و افزود: برای ارتقای آموزش باید این سه نظام در یکدیگر ترکیب شوند ضمن آنکه باید این نظام در کلاس های درس، دانشگاهها و ستاد آموزشی به خوبی ارائه شود تا به این وسیله زنجیره ای از نظام ارزشی به وجود آید.

رضایی در ادامه به تحول در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: باید پرسشگری، تیمی کار کردن به جای فردگرایی و الگوی تدریس در نظام آموزشی با جدیت تمام دنبال شود از این رو در نظام آموزشی نیاز به تحول داریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش به تحولات اخیر در منطقه پرداخت و گفت: اگر اقتصاد ایران شکوفاتر می شد یقینا می توانستیم نقش بسیار تاثیرگذاری را در منطقه ایفا کنیم البته نباید نقش کنونی ایران را در منطقه نادیده گرفت اما این حمایت ها در بعد سیاسی دنبال می شود، در صورتی که می توانستیم موثرتر ظاهر شویم.

وی در پایان سخنانش در خصوص قیام وال استریت نیز گفت: این قیام حرکتی انسانی است به گونه ای که احزاب سیاسی و نیروهای امنیتی اطلاعاتی آمریکا را غافلگیر کرد و شعار مردم در قیام وال استریت دیگر حقوق شهروندی نیست الان مردم تاثیرگذار هستند.

همچنین معتقدم ما در جمهوری اسلامی ایران می توانیم با حضور اندیشمندان و متفکران نقش تاثیرگذار خود را به صورت منطقی ادامه دهیم.