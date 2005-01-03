  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۴۶

عضو هيات مديره صندوق پنبه كشور در گفت و گو با "مهر"

پرداخت يارانه به دانه هاي روغني ضروري است

حذف يارانه به پنبه دانه موجب عدم خريد كارخانجات روغن كشي و كاهش قيمت پنبه دانه شده است .


محمد علي انصاري  در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به كاهش قيمت پنبه دانه به عنوان يكي از پنج دانه روغني در بازار تصريح كرد: قيمت پنبه دانه در سال گذشته كيلويي 216 تومان بود كه اين قيمت در حال حاضر به كيلويي 160 تومان رسيده است
وي گفت: اين درحالي است كه به دليل حذف پرداخت يارانه به پنبه دانه بسياري از كارخانجات روغن كشي از خريد اين دانه روغني خودداري كرده  و تنها دامداريها آن هم براي  تامين علوفه دام  اقدام به خريد پنبه دانه مي كنند 
انصاري  تاكيد كرد: : سويا، آفتابگردان، گلرنگ، كلزاو پنبه دانه ،  پنج دانه روغني هستند كه بابت خريد آنها  به كارخانجات روغن كشي يارانه پرداخت مي شود  و اين در حالي است كه از سال گذشته  پرداخت يارانه به پنبه دانه حذف شده است .
کد مطلب 144877

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها