پرداخت يارانه به دانه هاي روغني ضروري است



محمد علي انصاري در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به كاهش قيمت پنبه دانه به عنوان يكي از پنج دانه روغني در بازار تصريح كرد: قيمت پنبه دانه در سال گذشته كيلويي 216 تومان بود كه اين قيمت در حال حاضر به كيلويي 160 تومان رسيده است

وي گفت: اين درحالي است كه به دليل حذف پرداخت يارانه به پنبه دانه بسياري از كارخانجات روغن كشي از خريد اين دانه روغني خودداري كرده و تنها دامداريها آن هم براي تامين علوفه دام اقدام به خريد پنبه دانه مي كنند

انصاري تاكيد كرد: : سويا، آفتابگردان، گلرنگ، كلزاو پنبه دانه ، پنج دانه روغني هستند كه بابت خريد آنها به كارخانجات روغن كشي يارانه پرداخت مي شود و اين در حالي است كه از سال گذشته پرداخت يارانه به پنبه دانه حذف شده است .



کد مطلب 144877