به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی عصر دوشنبه در اولین گردهمایی مداحان شهرستان بروجرد در حسینیه اهل بیت این شهر اظهار داشت: عزاداری و برپایی مجالس سوگواری در سوگ اولیای الهی ریشه در قرآن کریم، سیره نبوی و مکتب ائمه معصومین دارد.

وی تصریح کرد: مجالس اهل بیت مصداق تعظیم شعائر الهی است به طوریکه در سیره ائمه معصومین(س) برگزاری مجالس سوگواری سیدالشهداء وجود دارد.

امام جمعه بروجرد بیان داشت: با توجه به اهمیت و جایگاه رفیع عزاداری برای اهل بیت طبیعی است که دشمنان اسلام، قرآن و اهل بیت تلاش گسترده ای را برای تعطیلی و تحریف این مجالس داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مجالس عزاداری به آسیب شناسی نیاز دارد، گفت: مجالس اهل بیت باید از تحریفها و بدعتها پاک و خالص باشد.

حجت الاسلام ترابی اظهار داشت: در مجالس مربوط به اهل بیت مداحان به جای اینکه ابعاد ملکوتی، آسمانی، فضائل، مناقب، ماموریت امام و اصحاب ایشان را مطرح کنند از شکل و شمایل آنها سخن می گویند که این خود تحریف محسوب می شود و این از ترفندهای دشمن است که نباید از آن غافل بود.

وی افزود: مبالغه کردن در مسائل امامان، اظهار مطالب موهن و تحقیرآمیز، مطالعه کافی نداشتن و دروغگویی از آسیب های مربوط به مجالس عزاداری اهل بیت است.

امام جمعه شهرستان بروجرد یادآور شد: امروز مسئولیت مداحان بسیار مهم است و باید آگاه باشند که مطالب سست و بی پایه به این دستگاه لطمه می زند.