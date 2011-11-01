به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشم اکبریانی، شاعر و نویسنده معاصر تازه‌ترین مجموعه داستان خود را با عنوان «آرام‌بخش می‌خواهم» از مجموعه قصه نو نشر افکار منتشر کرد.

این مجموعه داستان شامل 17 داستان کوتاه از اکبریانی است که در 218 صفحه منتشر شده‌است.

داستان‌های این مجموعه از نظر زبانی به دو شیوه نوشته شده‌اند که در نوع اول نویسنده به زبان محاوره با مخاطب خود روبرو شده است ‫و در نوع دوم نیز نویسنده با قاعده زبان نوشتاری رسمی به سراغ مخاطب خود رفته است.

اکبریانی در داستان‌های این مجموعه در کنار روایت‌هایی درباره عشق ارائه کرده است که در آنها سعی داشته از زوایای مختلف روانشناسی، جامعه‌شناسی و فلسفی به عشق بپردازد. همچنین نویسنده در این مجموعه تلاش کرده است تا فضای بسته اندیشه انسان معاصر به واسطه پایبندی به عقاید ثابت را ترسیم کند.

اکبریانی پیش از این نیز داستان بلند «باید بروم» و مجموعه «کاش به کوچه نمی‌رسیدم» را از سوی نشر چشمه منتشر کرده است.

«آرام‌بخش می‌خواهم» با شمارگان 1100 نسخه و قیمت 5500 تومان از سوی نشر افکار منتشر شده است.