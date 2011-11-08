اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، 40 گفتمان دینی همراه با برنامه های مختلف دینی و فرهنگی دیگر به مناسبت هفته ولایت از عید قربان و تا عید غدیر در سطح مدارس و مساجد شهرستان سنندج برگزار می شود.

در این راستا آگاه سازی نوجوانان و جوانان با موضوعات مختلف فرهنگی و مقابله با تهاجم های فرهنگی از وظایف خطیر تمامی ارگانها، سازمان ها و ادارات است و با برگزاری گفتمان های دینی و فرهنگی قدمی را در جهت افزایش سطح آگاهی دانش آموزان اجرا کرد.

لازم به ذکر است همزمان در مدارس سطح شهرستان مریوان نیز 40 گفتمان دینی، فرهنگی در حال اجرا است.

یکصد و چهل و چهارمین شماره کتاب مبلغان در کردستان توزیع شد



شماره جدید از ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی و آموزشی ویژه مهرماه سال جاری است که از سوی معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه منتشر شده است در سطح استان کردستان و بین مبلغان اداره تبلیغات اسلامی توزیع شد.

در این کتاب مطالبی در خصوص سعه صدر و تبلیغ، عرضه اعتقادات بر اهل بیت (ع)، آیات مرتبط با رخدادها، حلم و بردباری در تبلیغ، رازهای موفقیت در نویسندگی، خاطراتی از مقام معظم رهبری و غیره آمده است.

پنج بانوی قاری قرآن کریم به محفل انس با قرآن در قروه اعزام شدند



به مناسبت دهه ولایت در بسیاری شهرهای تابعه شهرستان قروه و مکان های دارای قابلیت برگزاری محافل و قابلیت های قرآنی با حمایت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه محافل قرآنی اعم از رقابت های قرآنی در خانه ها و مراکز قرآنی و محافل انس با قرآن کریم برگزار می شود.

در همین راستا پنج نفر از بانوان قاری که از نفرات برتر سطح شهرستان هستند برای اجرای برنامه های قرآنی به کانون شهید مطهری شهرستان قروه اعزام شدند.

این برنامه در راستای هر چه پربارتر کردن محافل انس در سطح شهرستان و در راستای جذب جوانان، قاریان و حافظان برتر و برای افزایش کیفیت مراسمها قرآنی اجرای خوب محافل و مراسم های قرآنی در سطح شهرها و روستاها تاثیر عمیقی در جذب جوانان به سمت قرآن و قرائت آن که مقدمه آشنایی با مفاهیم کلام وحی است، می شود.