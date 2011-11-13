نظام ولایی ضمانت اجرای احکام الهی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا امین راستی در وی‍ژه برنامه دهه ولایت و امامت که در نمازخانه ستاد سپاه بیت المقدس کردستان برگزار شد، با تبریک دهه امامت و ولایت اظهار داشت: طی کردن مسیر الهی و رسیدن به عرفان توحیدی بدون در نظر گرفتن ولایت و رهبری و تبعیت از ولی فقیه در جامعه اسلامی امکان پذیر نیست.

وی افزود: در بطن رسیدن به عرفان توحیدی نفی تمام خدایان دروغین، مستکبران، ملحدان، کفار و ستگران نهفته است لذا همواره از سوی مستکبران و ملحدان حملات شدیدی به رهبری و ولایت در نظام و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت وارد می شود و به همین دلیل ما باید در مقابل این توطئه ها هوشیار باشیم.

امام جمعه موقت سنندج، بیان کرد: انسان برای رسیدن به مطلوبی که برای آن خلق شده است نیاز مبرمی به راهنما و رهبری آگاه و بصیر دارد و با تبعیت از رهبر و راهنمایی بصیر می تواند به شناخت الهی و عرفان توحیدی برسد.

ماموستا راستی افزود: اگر تک تک انسان های روی زمین شاخصه مسلمان بودن را داشته باشند هیچ گاه ضمانت اجرایی برای برپایی احکام الهی میسر نمی شود و فقط با وجود نظام ولایی ضمانتی برای برپایی احکام الهی میسر می شود.

امام جمعه موقت سنندج عنوان کرد: کشورهای بی دین و ملحد هیچ گاه نخواهند توانست منجی بشریت و هدایت کننده آنان به سوی تعالی و عزت باشند بلکه اسلام به عنوان جامع ترین و کامل ترین دین الهی با دربرگیری همه نیازهای عبادی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می تواند هدایت بخش و منجی برای انسان ها به سوی کمالشان باشد.

ماموستا راستی اظهار داشت: در سی و دو سال پیش امام خمینی (ره) با پیروزی رساندن نظامی ولایی و مبتنی بر آموزه های اسلامی هیمنه استکبار جهانی را شکست و ثابت کرد که غرب و شرق در برابر اسلام و احکام اسلامی حرفی برای گفتن ندارند و تنها نظامی که در دنیا می تواند حکومتی با عزت و متعالی داشته باشد حکومت اسلامی و نظام مبتنی بر تبعیت از ولایت فقیه است.



وی افزود: هم اکنون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی عملی برای ملت های مسلمان درآمده و به فضل الهی و در راستای موج بیداری اسلامی در منطقه شاهد الگوگیری از نظام ولایی جمهوری اسلامی در بین مسلمانان منطقه هستیم.

امام جمعه موقت سنندج، یادآور شد: تجربه ثابت کرده است که جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی فقط با نظام های ولایی و مبتنی بر آموزه های اسلامی و ولایت فقیه مخالفت و دشمنی دارند چرا که در کشوری همچون عربستان سعودی پادشاهان و مزدوران و نوکران استکبار حکومت کرده و چون ضرری برای آنان ندارند و غلام حلقه به گوش آنان شده اند با هیچ گونه دشمنی و فشاری از سوی استکبار و صهیونیسم جهانی مواجه نمی شوند.

ماموستا راستی افزود: تنها نظام برحق جهان، نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران است چرا که این نظام منحصر به فرد تنها نظامی است که از اسلام و دین خدا حمایت کرده و همواره حامی مظلومان و مستضعفان است و در برابر ظالمان و مستکبران ایستادگی می کند.

امام جمعه موقت سنندج، تبعیت از ولایت فقیه را واجب همگانی دانست و افزود: آیت الله خامنه ای رهبری فرزانه، عالم، اندیشمند و شکست ناپذیرند که بوی ولایت از وجودشان استشمام می شود و به حق نایب برحق کسی هستند که منجی عالم بشریت است و مردم ولایت مدار ایران اسلامی با تبعیت از منویات عالمانه ایشان به سوی عزت و تعالی روزافزون پیش می روند.

ماموستا راستی عنوان کرد: تا زمانی که نظام ولایی و تبعیت از ولایت فقیه در ایران اسلامی وجود داشته باشد دشمنان اسلام با طراحی برنامه های مختلف برای آسیب رساندن به این نظام گام برخواهند داشت لذا باید با اتحاد و همبستگی و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری در برابر توطئه های استکبار ایستادگی کرده و تمام امیدهای دشمنان را به ناامیدی تبدیل کنیم.

امام جمعه موقت سنندج در ادامه سخنان خود به مقام و منزلت امیرالمؤمنین علی (ع) اشاره کرد و افزود: حضرت علی (ع) محور وحدت، علم، قضاوت، ولایت و ایمان برای همه امت اسلامی است و اگر ایمان در قلب کسی باشد بدون شک حب علی (ع) نیز در قلب اوست.

ماموستا راستی الگوگرفتن از سیره و سنت حضرت علی (ع) و اهل بیت رسول الله (ص) را از ضروری ترین اعمال برای مسلمانان عنوان کرد و افزود: تقویت آموزه های دینی و تبعیت از مکتب رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) از جمله وسایل نجات بخش مسلمانان در برابر ناملایمات و توطئه های ضداسلامی دشمنان به شمار می آید که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این مراسم نیز مداحان اهل بیت عصمت و طهارت و مولودی خوانان در مدح و ثنای رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع) اشعاری را سرودند و به افرادی که اسامی آنها مزین به نام مبارک حضرت علی (ع) بود، هدایایی تقدیم شد.