وحیدی شهادت پاسداران حادثه سازمان خودکفایی سپاه را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای پیام سردار وحیدی آمده است: بار دیگر شاهین شهادت بر شانه‌های استوار مردانی از جنس حسین بن علی (ع) قرار گرفت و در آستانه یوم‌ الولایه، گروهی از عاشقان ولایت را به ملکوت اعلی و بر سفره پربرکت اهل بیت (علیهم السلام) میهمان ساخت. سبزپوشانی آهنین اراده که به عشق دیدار مولای شهیدشان به نماز سرخ شهادت قامت بستند و در سلام صلاتشان مقتدای خویش را زیارت کردند.

این پیام می افزاید: رادمردانی که طلایه‌دار آنان یادگاری از دوران دفاع مقدس و یکی از مصادیق حقیقی "و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا" بود. سردار سرلشکر پاسدار شهید حسن تهرانی‌مقدم بدون شک نمونه‌ای از متخصصان متعهد در عرصه اقتدار و سربلندی ایران و از مجاهدانی بود که پس از سال‌های عشق و حماسه همچنان به مجاهدت در عرصه علمی و تحقیقات دفاعی همت گمارد و همواره با فعالیت‌های خود پشتوانه‌ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و خاری در چشمان دشمنان آن بود.



در ادامه این پیام می خوانیم: شهیدی که شهادت او و یارانش جلوه دیگری از عشق و دلدادگی ملت شریف با پاسداران شهید و بیانگر این نکته بود که دشمنان بدانند ملتی که شهادت فخر و آرزوی اوست از هیچ تهدیدی نمی‌هراسد.



در پایان این پیام آمده است: اینجانب عروج عارفانه و ملکوتی پاسداران شهید به ویژه سرلشکر پاسدار شهید حسن تهرانی مقدم را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، فرماندهی معظم کل قوا، سپاهیان سپاه پاسداران، ملت شهیدپرور ایران اسلامی و خانواده‌های معظم شهدا تبریک و تسلیت عرض نموده؛ از خداوند متعال برای شهدای والا مقام علو درجات و قرب الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.



