به گزارش خبرنگار مهر، شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره شعر فجر متشکل از برخی اعضای دوره پنجم و چهرههایی جدید است.
یحیی طالبیان رئیس این شورا و برخی دیگر از اعضای آن (علاوه بر بیگی حبیبآبادی و حمیدی دبیران علمی و اجرایی) عبارتند از: علیاکبر مجاهدی، محمدعلی بهمنی، عبدالریح سعیدی راد، محمدرضا عبدالملکیان، مصطفی محدثی خراسانی، عرفان نظرآهاری، فاضل نظری و مشفق کاشانی.
شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره شعر فجر عصر روز یکشنبه هفته آینده 6 آذر در دفتر یحیی طالبیان تشکیل جلسه میدهند تا درباره برخی موضوعات مرتبط با این دوره از جمله انتخاب داوران با یکدیگر تبادل نظر کنند.
بر اساس فراخوان ششمین جشنواره شعر فجر، این دوره از جشنواره هم به منظور ارتقای سطح کیفی شعر و گسترش هر چه بیشتر آن و به عنوان پشتوانه فرهنگی و ثروت ملی برگزار میشود و از تمامی شاعران با هر گرایش، سلیقه و سبک شعری دعوت شده برای حضور و رقابت در این رویداد فرهنگی مشارکت کنند.
در فراخوان آمده است: این جشنواره کاملاً رقابتی است و تمام مضامین، قالبها و حوزههای شعری (سنتی، نیمایی و سپید و ترانه) و بخش ویژه کودک و نوجوان را دربرمیگیرد و بدیهی است ارزیابی بر اساس آثار ارسالی خواهد بود و از برگزیدگان به نحو شایستهای تقدیر به عمل خواهد آمد.
شرایط شرکت در ششمین جشنواره شعر فجر عبارت است از: 1- ارسال مجموعههای شعر منتشر شده در فاصله زمانی 1389 و 1390 یا حداقل 10 و حداکثر 20 صفحه شعر (از تازهترین سرودهها) در هر یک از بخشهای مورد نظر شاعران. 2- تکمیل و ارسال فرم شرکت در جشنواره به ضمیمه یک برگ تصویر شناسنامه یا کارت ملی.
همچنین بر اساس اعلام فراخوان این جشنواره مهلت ارسال آثار به ستاد برگزاری آن واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر(جم سابق) پلاک 7، طبقه چهارم، کد پستی 1589743111 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 30 آذر ماه است.
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