رانندگی تاکسی در فهرست مشاغل سخت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این که بر اساس قانون کار به مشاغلی که به لحاظ جسمی و روحی اثرات سویی بر سلامتی شاغلان بر جای بگذارند، مشاغل سخت می گویندگفت:مشاغلی مانند رانندگی تاکسی گر چه در ظاهر سخت به نظر نمی رسد اما در واقع به سبب شرایط جانبی و لطمه هایی که به همراه دارد زیان آور محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری از هیچ تلاش و کوششی به منظور بهبود وضعیت زندگی رانندگان تاکسی و خانواده-های این عزیزان فروگذار نخواهد کرد.

حسن بیادی: رانند تاکسی اعصاب قوی و حوصله زیاد می خواهد

از سوی دیگر نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که رانندگی تاکسی شغلی خدماتی است که به صورت مستقیم با مردم سر و کار دارد، اظهار کرد: رانندگی تاکسی در کلان شهری مانند تهران به دلیل حجم بالای خودروهای عبوری و ترافیک سنگین معابر نیازمند اعصاب قوی و حوصله زیاد است.

حسن بیادی با بیان این که امکان وقوع تصادفات رانندگی و پیش آمدن حوادث مختلف به تاکسیرانان فشار عصبی مضاعفی وارد می کند، تصریح کرد: اگر چه هر شغلی سختی های خاص خود را دارد اما در برخی مشاغل مانند رانندگی تاکسی این موضوع برجسته تر است و امیدواریم رانندگان تاکسی به حق طبیعی و قانونی خود رسیده و از مزایای آن بهره مند شوند.

علی اصغر حسنی: رانندگی با تاکسی تاثیر فراوان بر جسم و روح دارد

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اگر بگوییم یک شغل باید از شرایط سخت کار فیزیکی برخوردار باشد تا جزو مشاغل سخت و زیان آور به شمار آید سخن غیر کارشناسی است، گفت: رانندگی از جمله مشاغلی است که تاثیرات فراوان بر جسم و روح فرد بر جای می گذارد.

علی اصغر حسنی با بیان این که مجلس شورای اسلامی لایحه ای را در این ارتباط مورد تصویب قرار داده تا رانندگی جزو مشاغل سخت به حساب آید، اعلام کرد: به این منظور باید مساله بیمه رانندگان مشخص و تعریف شده باشد و این موضوع مستلزم آن است که منابع مالی شاغلان این حرفه معین و مشخص شود.

موسوی مبارکه: اغلب رانندگان تاکسی کمر درد و پا درد دارند

یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز با اشاره به این که رانندگی جزو مشاغلی است که شاغلان در آن در طول ساعات کار با آلودگی های صوتی و آلاینده های هوا دست به گریبان هستند، اظهار کرد: اغلب رانندگان به مرور زمان دچار کمر درد و پا درد مزمن می شوند و ستون فقرات آن ها دچار مشکل خواهد شد.

علی محمد موسوی مبارکه با بیان این که ادامه رانندگی با این وضعیت برای راننده ممکن نخواهد بود، تصریح کرد: رانندگان سرویس های حمل و نقل عمومی علاوه بر این که باید ساعت های متمادی به صورت مستمر رانندگی کنند، با مشکلاتی مانند انواع آلودگی های زیست محیطی و مخاطرات ذهنی ناشی از برخورد مسافران نیز دست به گریبان هستند.

وی در پایان با تاکید بر این که در هر شغل باید سلامت نیروی انسانی در اولویت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: نیروهایی که در مشاغل خدماتی مانند رانندگی تاکسی مشغول به کار هستند باید از استاندارد زمانی و ایمنی کافی برخوردار باشند و به این منظور می بایست اقدامات لازم انجام شود.

با توجه به سختی های شغل رانندگان تاکسی به ویژه در کلان شهری مانند تهران و با عنایت به برخورد مشترک مدیران شهری و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظر می رسد وقت آن رسیده که شغل رانندگی تاکسی در فهرست مشاغل سخت قرار گیرد.