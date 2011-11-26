به گزارش خبرنگار مهر، تلویزیون در چند سال اخیر مجموعههایی همچون "شب دهم"، "معصومیت از دست رفته"، "روزهای اعتراض"، "بانو"، "آخرین دعوت"، "سفر سبز"، "دو طفل مسلم"، "پریدخت"، "خونبها" و ... را در ماه محرم پخش کرده است. از چندی پیش هم پخش مجموعه تلویزیونی "تا رهایی" به کارگردانی حسین تبریزی، تهیهکنندگی مجید اوجی و نویسندگی فلور سام به مناسبت ماه محرم امسال از شبکه یک شروع شده است.
همچنین قرار است مجموعههای "فرات" به کارگردانی مازیار میری و "سرگشته" به کارگردانی محمدحسین حقیقی به ترتیب از شبکههای دوم و قرآن روی آنتن برود.
در میان آثاری که در ماه رمضان پخش شد، مجموعههای "شب دهم"، "سفر سبز"، "معصومیت از دست رفته" و "پریدخت" از میان دیگر آثار بیشتر با اقبال مخاطبان رو به رو شد. در این گزارش تلاش کردیم مجموعههای محرم را یادآوری کنیم.
مجموعه"شب دهم" / شبکه یک
مجموعه تلویزیونی "شب دهم" به کارگردانی حسن فتحی و تهیهکنندگی حسن بشکوفه ایام محرم سال 80 که مقارن با نوروز شده بود، روی آنتن شبکه یک رفت. در این سریال کتایون ریاحی، رویا تیموریان، محمود پاکنیت، حسین یاری، ثریا قاسمی، پرویز فلاحیپور، آتش تقیپور، پرویز پورحسینی و ... بازی کرده بودند.
در خلاصه داستان مجموعه تلویزیونی "شب دهم" آمده است: اواخر سالهای حکومت رضاخانی، خانوادهای قجر و دست شسته از همه حوادث بیرون خانه، خلوت گزیده و به خاطرات ایام اقتدار قجر دلخوش کردهاند. مرد جوان شروری در پی یک شکست، لاعلاج به سرقت از این خانه میآید. آنجا توطئهای در کمین اوست و عشقی جانسوز که در پیش است و شرطی که انجام آن شیربهای این عشق است. شرط اجرای ده شب تعزیه در ده شب اول محرم در ملا عام آن هم زمانی که تعزیه از طرف حکومت غیرقانونی اعلام شده است.
مجموعه "سفر سبز" / شبکه سه
مجموعه تلویزیونی "سفر سبز" به نویسندگی حسین پاکدل، کارگردانی حسین لطیفی و تهیهکنندگی مجید اوجی محرم سال 81 از شبکه سه پخش شد. در این مجموعه پارسا فیروزفر، علی نصیریان، محمدرضا شریفینیا، مجید مظفری، حمیده خیرآبادی، لادن مستوفی، امین تارخ، سارا خویئنیها و ... بازی کردند.
داستان سریال "سفر سبز" درباره زوجی مسیحی است که به ایران می آیند و در ایران پسر بچهای را به عنوان فرزند خوانده با خود به آلمان میبرند. آنها در مسافرتهای مختلف به کشورهای گوناگون سه پسر بچه را به عنوان فرزند خوانده قبول میکنند. یک پسر سیاه پوست، یک پسر ایرانی و یک پسر دو رگه. پس از مدتی که بچه ها به سن 25 و 26 سالگی میرسند پدر خوانده آنها فوت کرده و قبل از فوت حقیقت را به آنها میگوید. پسر ایرانی تصمیم می گیرد به ایران برگردد و...
مجموعه "معصومیت از دست رفته" / شبکه سه
مجموعه تلویزیونی "معصومیت از دست رفته" به نویسندگی حسن میرباقری و محمد بیرانوند، کارگردانی داود میرباقری و تهیهکنندگی محمد مسعود محرم سال 82 از شبکه سه روی آنتن رفت.
در این مجموعه امین تارخ، فریبا کوثری، سارا خوئینیها، داریوش فرهنگ، اکبری عبدی، داود رشیدی، غلامحسین لطفی، ابراهیم آبادی، رضا کرمرضایی و ... بازی کردند.
داستان سریال "معصومیت از دست رفته" مربوط به عاشورای سال 61 هجری قمری است زمانی که شوزب خزانهدار درگیر عشق قدیمی به حمیرای یهودی میشود در حالی که زنش ماریای نصرانی است . کشمکشی بین عقل و عشق و اعتقادات، محور داستانی می شود که 20 سال بعد به جنون وی میانجامد و…
مجموعه "روزهای اعتراض" / شبکه دو
مجموعه تلویزیونی "روزهای اعتراض" به کارگردانی حسین سهیلیزاده و تهیهکنندگی مهران رسام محرم سال 84 از شبکه دو پخش شد. در این سریال پژمان بازغی، مینا لاکانی، سارا خوئینیها، کیهان ملکی، فرشید زارعیفر، عبدالرضا اکبری، امیر دهقاننسب، محمد مختاری و مهری ودادیان بازی کردند.
قصه مجموعه "روزهای اعتراض" از جایی شروع میشود که یکی از اهالی شهرسالهای قبل از انقلاب اسلامی به قتل میرسد. این مساله با برخوردهای متفاوتی از سوی اهالی رو به رو میشود. در جریان این قتل، شخصی به اتهام قتل دستگیر و برای محاکمه آماده میشود، اما اهالی شهر دست به اعتراض گستردهای میزنند و قصد دارند از این کار جلوگیری کنند.
مجموعه "پریدخت" / شبکه دو
مجموعه تلویزیونی "پریدخت" به کارگردانی سامان مقدم و تهیهکنندگی رامین عباسیزاده محرم سال 86 از شبکه دو پخش شد. داستان این سریال درباره دختری به همین نام است که زندگیاش در سه مقطع زمانی سالهای 1314 و وقایع مسجد گوهرشاد، سال 1320 و واگذاری قدرت از رضاشاه به محمدرضا و سال 1334 بعد از کودتای 28 مرداد به تصویر کشیده شد.
در مجموعه تلویزیونی "پریدخت" داریوش ارجمند، لیلا حاتمی، علی مصفا، کامبیز دیرباز، مهرداد ضیایی و ... به ایفای نقش پرداختند.
مجموعه "آخرین دعوت" / شبکه دو
مجموعه تلویزیونی "آخرین دعوت" به کارگردانی حسین سهیلیزاده و تهیهکنندگی مهران رسام دهه دوم محرم سال 87 از شبکه دو پخش شد.
در این مجموعه به نویسندگی علیرضا کاظمیپور، سعید جلالی و محمد بیرانوند، فرامرز قریبیان، حامد بهداد، الهام حمیدی، سپیده ذاکری، فرزاد حسنی، پرویز فلاحیپور و مرجان شیرمحمدی بازی کردند.
مجموعه "آخرین دعوت" داستان استاد دانشگاهی به نام یوسف زمانیفر است که نماینده سابق مجلس بوده و برای پیدا کردن اسنادی عازم زادگاهش در غرب کشور میشود، اما در حادثهای و با شکست زمان سر از کوفه سال 61 هجری در میآورد.
مجموعه "دو طفل مسلم" / شبکه دو
مجموعه تلویزیونی "دو طفل مسلم" به تهیهکنندگی و کارگردانی یاسینی و نقشآفرینی جهانگیر الماسی، شمسی فضلاللهی، محمد عمرانی و پوراندخت مهیمن دهه اول محرم سال 87 از شبکه دو روی آنتن رفت.
مجموعه تلویزیونی "دو طفل مسلم" در قالب نمایش به اخلاق و سیره حضرت محمد (ص)، اهل بیت (ع) و بیان فلسفه قیام عاشورا میپرداخت.
مجموعه "بانو" / شبکه سه
مجموعه تلویزیونی "بانو" به کارگردانی فرید سجادی حسینی و تهیهکنندگی محمد بیگزاده محرم سال 88 از شبکه سه پخش شد. داستان این سریال در سال 1316 روایت میشود و به ماجرای کشف حجاب اشاره دارد. قصه درباره زنی است که پس از سالها به شهری برمیگردد که مردمانش تصوری نادرست درباره او دارند. زن میخواهد این تصویر نادرست را تصحیح کند.
فیلمنامه "بانو" را نادر وحید نوشته و داریوش ارجمند، سیاوش طهمورث، فریبا کوثری، ساره بیات، محمدرضا حقگو، خسرو دستگیر، کاوه خداشناس، شهاب کسرایی، احمد ریحانه، زهرا سعیدی، مینا جعفرزاده، سحر نوری و... در آن بازی کردند.
مجموعه "خونبها"/ شبکه یک
مجموعه تلویزیونی "خونبها" به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی محرم سال 89 از شبکه یک پخش شد. داستان این مجموعه با مرگ یک نفر شروع میشود که برادرش به دنبال قاتل او میگردد.
پولاد کیمیایی، سیاوش طهمورث، پوراندخت مهیمن، کاظم افرندنیا، لیلا اوتادی، حبیب دهقان نسب، عبدالرضا اکبری، سولماز غنی، شهرام عبدلی، شهره سلطانی، احمد کاوری، مهدی فقیه، حسن تسعیری، سیروس میمنت و ... بازیگران این مجموعه هستند.
مجموعه "تا رهایی"/ شبکه یک
پخش مجموعه "تا رهایی" به کارگردانی حسین تبریزی، نویسندگی و تهیهکنندگی مجید اوجی محرم امسال از شبکه یک شروع شده و ادامه دارد.
سعید نیکپور، جعفر دهقان، حسن جوهرچی، مهدی سلوکی، حمیدرضا پگاه، پویا امینی، روناک یونسی، شهرام عبدلی، مهدی صبایی، کیوان محمودنژاد، مریم خدارحمی، شیوا خسرومهر و مریم بوبانی بازیگران اصلی این سریال پلیسی- خانوادگی هستند.
در خلاصه داستان "تا رهایی" آمده: چمدان حاوی مدارک و قرصهای روانگردان مردی به نام محمودی طی اتفاقی در فرودگاه با چمدان فرد دیگری عوض میشود. باند قاچاقی که انتقال این محموله را طرح ریزی کرده، درصدد برمیآید با فرستادن یک نفوذی به نام ابی چمدان را بازپس بگیرند، اما...
مجموعه "فرات"/ شبکه دو
مجموعه تلویزیونی "فرات" به کارگردانی مازیار میری برای محرم امسال شبکه دو آماده میشود. این سریال 10 قسمتی را علیاکبر محلوجیان نوشته و امیر عربی آن را بازنویسی نهایی کرده است. سریال "فرات" داستان دو دوست قدیمی را به تصویر میکشد که بر اثر حادثهای رفاقت دیرینه آنها جای خود را به دشمنی میدهد به گونهای که آن دو را رو در روی یکدیگر قرار میدهد.
اکبر زنجان پور، حسن پورشیرازی، گوهرخیراندیش، فریبا جدیکار،حمید ابراهیمی، رامین راستاد، نفیسه روشن، شیوا ابراهیمی، روح الله کمانی، نازآفرین کاظمی، سارا بهرامی و علی مرادی در این مجموعه بازی میکنند.
مجموعه "سرگشته"/ شبکه قرآن
مجموعه تلویزیونی "سرگشته" به کارگردانی محمدحسین حقیقی و تهیهکنندگی سید افضل میرلوحی محرم امسال از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
داستان این مجموعه به بخشی از زندگی عبیدالله ابن حر جعفی میپردازد. او پس از دیدار با امام حسین (ع) دچار تردید میشود... سید جلالالدین دری فیلمنامه را به رشته تحریر درآورده و در ده قسمت آماده نمایش خواهد شد.
در این مجموعه گلچهره سجادیه، زهیر یاری، علی دهکردی، بهناز جعفری، عبدالرضا اکبری، انوشیروان ارجمند، امیردژاکام، محرم زینالزاده، سولماز حصاری، فرداد صفاخو، بهار ارجمند، شهراد وثوقی، احمد علامه دهر، مصطفی عبداللهی و... به ایفای نقشهای اصلی میپردازند.
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گزارش: فاطمه عودباشی
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