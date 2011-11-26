  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تعیین تکلیف گذرنامه های مفقودی در کنسولگری/ توصیه به زائران عتبات

تعیین تکلیف گذرنامه های مفقودی در کنسولگری/ توصیه به زائران عتبات

رئیس پلیس اتباع و صدور گذرنامه گفت: زائران و افرادی که گذرنامه خود را در حین سفر گم کرده اند می توانند با مراجعه به کنسولگری برگه تردد دریافت کنند.

سردار محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتباع ایرانی که در حین سفر در هر کشوری گذرنامه خود را گم کرده اند می توانند با مراجعه به کنسولگری ایران در آن کشور برای بازگشت به ایران برگه عبور دریافت کرده و به آسانی وارد کشور شوند. همچنین زائرانی که با کاروانهای مجاز به مراکز زیارتی سفر می کنند می توانند در صورت مفقود شدن گذرنامه در کمترین زمان برگه عبور دریافت کنند.

وی ادامه داد: افرادی که قصد اقامت بیش از یک ماه را در کشوری دارند در صورت مفقود شدن گدرنامه می توانند با ارائه درخواست به کنسولگری، گذرنامه جدید دریافت کنند.

رئیس پلیس اتباع و صدور گذرنامه با اشاره به افزایش اعزام زائران به عتبات در ایام محرم به هموطنان توصیه کرد تنها با کاروانهای مجاز حج و زیارت به عتبات سفر کنند چرا که امنیت و آسایش این کاروانها توسط دولت عراق تامین می شود. ضمن اینکه تردد انفرادی همچنان ممنوع بوده و از خروج زائران به صورت انفرادی جلوگیری می شود.

کد مطلب 1469326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها