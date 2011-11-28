سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرین مهلت بخشودگی جرایم دو برابر شده تا پایان سال 89 نوزدهم آذر است و پس از این تاریخ بار دیگر اضافه جریمه ها در سوابق رانندگان متخلف ثبت می شود. این مهلت با توجه به مصوبه مجلس تمدید نمی شود و تداوم اجرای آن نیازمند مصوبه دیگری از سوی مجلس است.

وی ادامه داد: خوشبختانه بسیاری از رانندگان اقدام به پرداخت جریمه های خود کرده اند و هرچه به زمان اتمام این قانون نزدیک می شویم رانندگان بیشتری اقدام به پرداخت جریمه ها می کنند.

رئیس پلیس راهور از اجرای قانون جدول جدید جریمه های رانندگی خبر داد و افزود: این قانون از اواخر آذرماه در سراسر کشور اجرا می شود و سقف جریمه ها به دو میلیون ریال افزایش پیدا می کند. البته رانندگان باید بدانند که جریمه های قبل از اجرای قانون مشمول جدول جدید نمی شود.

سردار مومنی با اعلام اجرای طرح زمستانی در استانهای کوهستانی تاکید کرد: این طرح به صورت همزمان و با حضور دستگاهها از بیست و پنجم آذر در سراسر کشور اجرا می شود.

