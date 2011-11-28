دانشگاه مازندران میزبان همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی شد

سعید راسخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی، اسفند ماه سال جاری با همکاری دائشگاه مازندران، سازمان بسج مازندران و بسیج دانشجویی دائشگاه مازندران با محوریت دانشکده علوم اقتصادی و اداری برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: پیرو بیانات مقام معظم رهبری درباره لزوم حرکت جهادی در بخش اقتصادی، دانشگاه مازندران به عنوان بزرگترین مرکز آموزش عالی مازندران از ابتدای امسال اتاق فکر برگزاری همایش جهاد اقتصادی را تشکیل داد و کار فکری برای برگزاری این همایش آغازتا با پیگیریهای صورت گرفته، از اوایل مهرماه این همایش وارد فاز عملیاتی شد.

راسخی گفت: همایش جهاد اقتصادی در قالب محورهای تبیین و مدل‌ سازی جهاد اقتصادی، اقتصاد کلان و جهاد اقتصادی، اقتصاد بین‌الملل و جهاد اقتصادی، اقتصاد بخش عمومی و جهاد اقتصادی، اقتصاد آموزش و پژوهش و جهاد اقتصادی، اقتصاد اسلامی و جهاد اقتصادی، جوانان و جهاد اقتصادی و همچنین تحلیل اقتصادی و اجتماعی مسائل استان مازندران برگزار خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: قرار است در این همایش به صورت ویژه مشکلات اقتصادی مازندران مورد توجه قرار گیرد و طبق برنامه برای مقالات برگزیده در این زمینه جوایز ارزشمندی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در این همایش بر استفاده حداکثری از توانایی دانشجویان به منظور ایجاد روحیه‌ نشاط و اعتماد به نفس در آنان تاکید شده است، گفت: تمام عوامل کمیته اجرایی همایش را دانشجویان تشکیل داده‌ و برای نخستین بار در کمیته علمی بخشی برای حضور دانشجویان در نظر گرفته شده است.

دبیر علمی همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی با اشاره به استقبال خوبی که تاکنون از این همایش شده است گفت: در مدت زمان اندکی که از شروع فراخوان آغاز همایش گذشته، تاکنون تعداد قابل توجهی چکیده و اصل مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که در این میان حضور دانشجویان با توجه به اهداف همایش قابل توجه بوده است.

راسخی درباره جدول زمانی برگزاری همایش گفت: از تاریخ 22 آبان سال جاری با انتشار فراخوان در کشور برگزاری این همایش اعلام عمومی شده و اساتید و دانشجویان تا 25 آذر می‌توانند خلاصه مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

وی با اظهار امیدواری برای حضور برجسته و فعال جامعه علمی کشور در این همایش از تمامی دانشجویان علاقمند و اساتید فرهیخته دعوت کرد تا طبق زمانبندی اعلام شده در سایت همایش جهاد اقتصادی، مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.