گفتگو به زبان دعوا/ نزاع بیشترین عامل مراجعه مردم به دادگستریها

به گزارش خبرنگار مهر، بعید است روزی را در شهر گردش کنی و با صحنه نزاع و دعوا روبرو نشوی، و بی تردید این صحنه ها برای کمتر کسی جالب و خوشایند است مگر آنکه خودش اهل دعوا و خشونت باشد.

علت این دعواها هرچه باشد بیش از جان و مال آدم ها ارزش ندارد اما گویا نوعی از تربیت است که ارزش این مشاجرات را حتی اگر خونین شود، کورکورانه ارج می نهد.

علت نزاع ها چیست

آسیب‌های اجتماعی، مسائل خانوادگی، عدم رعایت حقوق دیگران و درگیری‌های مرتبط با ترافیک، از مهم‌ترین عوامل بروز نزاع در جوامع کنونی هستند که از سوی کارشناسان مطرح شده است.

از سوی دیگر، این عوامل می تواند ریشه در زندگی ماشینی و مدرن شهرنشینی باشد که البته به شهرها اکتفا نکرده و به روستاها نیز کشیده شده است.

نزاع، بیشترین علت مراجعات مردم به پزشکی قانونی

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در این زمینه آمار ناخوشایندی دارد.

عبدالرزاق برزگر با اشاره به اینکه شمار مراجعات نزاع در سال 1389 با افزایش 6/7 درصدی نسبت به سال قبل از آن، به رقم 629 هزار و 36 نفر رسید گفت: در سال 1388 شمار مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور، 585 هزار و 509 نفر بود که این رقم در سال گذشته با افزایش قابل توجهی مواجه بود.

629 هزار و 36 مورد مراجعه به پزشک قانونی در سال 89

وی افزود: مراجعه کنندگان نزاع در فاصله سال های 1385تا 1389 گفت: در این سال ها، بیشترین شمار مراجعه به خاطر نزاع مربوط به سال 1389 با 629 هزار و 36 مورد و کمترین آن با رقم 547 هزار و 521 در سال 1386 بوده است.

برزگر با اشاره به آمار مرگ ناشی از سلاح سرد در سال های 1385 تا 1389 افزود: بیشترین رقم مرگ ناشی از سلاح های سرد، مربوط به سال 1385 با رقم یک هزار و 219 نفر و کمترین آن با رقم 976 نفر مربوط به سال 1388 بوده است.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور یادآور شد: با وجود بالا بودن آمار مراجعه در مورد نزاع در سال 1389 نسبت به چهار سال قبل از آن، آمار فوتی های ناشی از سلاح سرد در این سال، رقم هزار و 93 نفر را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بیشترین موارد فوت ناشی از سلاح سرد در پنج سال اخیر، مربوط به سال 1385 با یک هزار و 219 نفر بوده است.

افزایش مراجعات نزاع در سال جاری

آمار نزاع ها در سال جاری در کشور هنور منتشر نشده است اما در استان مرکزی این آمار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بر اساس اعلام پزشک قانونی استان، در شش ماهه نخست امسال میزان مراجعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مرکزی با افزایش 4.4 درصدی، از شش هزار و 784 در نیمه اول سال گذشته به هفت هزار و 85 مورد رسید.

از کل مراجعات نزاع در نیمه اول امسال در مرکزی، چهار هزار و 987 نفر مرد و مابقی زن بوده اند.

همچنین در نیمه اول امسال بیشترین مراجعات نزاع در مرداد ماه با یک هزار و 333 مراجعه و کمترین آن با یکهزار و 22 مورد در فروردین ماه ثبت شده است.