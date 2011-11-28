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۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۱

رازه:

خدمات تامین اجتماعی بوشهر به دفاتر پیشخوان دولت واگذاری می شود

خدمات تامین اجتماعی بوشهر به دفاتر پیشخوان دولت واگذاری می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: برخی خدمات این سازمان به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه یکشنبه شب در جمع مدیران شهرستانی این سازمان اظهارداشت: تسهیل امور و ارتقای سطح بهره وری و کارایی، همسویی با اهداف برنامه تحقق دولت الکترونیک، کاهش هزینه های اداری و پرسنلی و فراهم شدن زمینه واگذاری بخش اعظم امور از ویژگیهای واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت است.

وی افزود: واحدهای اجرایی استان مؤظف شدند پس از افتتاح حساب متمرکز از سوی بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیران، با بانکهای عامل هماهنگیهای لازم را انجام دهند تا حتی الامکان پس از واریز وجوه مربوط به تعهدات کوتاه مدت به حساب مشمولین، اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک و توسط بانک عامل صورت گیرد. 

سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز)، کمک هزینه کفن و دفن، کمک هزینه ازدواج و هزینه سفر و اقامت بیمار از جمله تعهدات کوتاه مدت تأمین اجتماعی است که بر اساس قانون به بیمه شدگان و مستمری بگیران دارای شرایط پرداخت می شود.

کد مطلب 1471325

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