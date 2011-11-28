خدمات تامین اجتماعی بوشهر به دفاتر پیشخوان دولت واگذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید رازه یکشنبه شب در جمع مدیران شهرستانی این سازمان اظهارداشت: تسهیل امور و ارتقای سطح بهره وری و کارایی، همسویی با اهداف برنامه تحقق دولت الکترونیک، کاهش هزینه های اداری و پرسنلی و فراهم شدن زمینه واگذاری بخش اعظم امور از ویژگیهای واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت است.

وی افزود: واحدهای اجرایی استان مؤظف شدند پس از افتتاح حساب متمرکز از سوی بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیران، با بانکهای عامل هماهنگیهای لازم را انجام دهند تا حتی الامکان پس از واریز وجوه مربوط به تعهدات کوتاه مدت به حساب مشمولین، اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک و توسط بانک عامل صورت گیرد.