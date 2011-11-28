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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

حسینی:

کمیته امداد و شهرک صنعتی چناران در ایجاد اشتغال پیشگام هستند

کمیته امداد و شهرک صنعتی چناران در ایجاد اشتغال پیشگام هستند

چناران - خبرگزاری مهر: فرماندار چناران گفت: شرکت عمران، کمیته امداد امام و شهرک صنعتی این شهرستان در ایجاد اشتغال جزو ادارات برتر و پیشگام هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسینی در جلسه کارگروه اشتغال چناران گفت: اداراتی چون تربیت بدنی و ثبت احوال از جمله اداراتی هستند که عملکردشان در اشتغال صفراست و نسبت به تعهدات اشتغال خود عمل نکرده اند و از آنها گلایه مندیم.

وی بیان داشت: تکلیف همگان عمل به دستورات مقام معظم رهبری است و در راستای فرمایشات ایشان در ایجاداشتغال تکلیف شرعی است.

وی بیان کرد: جلسه کارگروه اشتغال از مهمترین جلساتی است که مدیران ادارات شخصا باید در جلسه حضورداشته باشند و شهرستان از جمله شهرستانهای مطرح استان است که جز رتبه های مطلوب را در ایجاد اشتغال کسب کرده است.

وی با انتقاد از عدم حضور برخی مدیران در جلسه کارگروه اشتغال گفت: این عدم حضور باعث عدم پیگیری مصوبات و اجرای آنها می شود.

نماینده عالی دولت درشهرستان گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی با میانگین 60 درصد درحال فعالیت هستند که درخواست شده است سرمایه در گردش به این واحدها تعلق بگیرد که باعث ایجاد تثبیت اشتغال خواهد شد.

حسینی از مسئولان درخواست کرد: تمام اعتبار سرمایه در گردش به مبلغ ده میلیارد تومان مصوب شود وعملیات آن اجرایی شود.

محمود دلاور رئیس اداره کار و تعاون چناران گفت: در بحث اشتغال آمارسازی نیست بلکه ایجاداشتغال است و حمایت همه مسئولین را در ایجاد اشتغال می طلبد.

همچنین محمدرضا قوسیان مدیر جهاد کشاورزی چناران گفت:30 درصد اشتغال شهرستان مربوط به جهاد است و ایجاد اشتغال تابع اعتبارات است.

وی افزود: تسهیلات در جهاد کشاورزی امسال اعلام نشده و متاسفانه یک ماه است که بانک کشاورزی چناران مسئول ندارد و بانک کشاورزی حوزه کشاورزی را سرویس دهی می کند.

قوسیان اظهارداشت: تاکنون 20درصد ازایجاد اشتغال درشهرستان به تعداد 766نفر مربوط به جهاد کشاورزی است.

درادامه علیرضا اسلامی مقدم مدیرشهرک چناران گفت: درسال جهاد اقتصادی بر همه دستگاههای اجرایی لازم است که از همه واحدهای صنعتی حمایت کنند.

کد مطلب 1471406

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