دو میلیارد تومان اعتبار فرهنگی به ورزش هرمزگان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دانشور صبح دوشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب گفت: این اعتبار برای کمک به ادارات ورزش و جوانان استان تخصیص یافته است.

وی هدف از اختصاص این اعتبار را برگزاری مسابقات، اردوها و زیرساختهای عمرانی و تهیه تجهیزات ورزشی عنوان کرد، که همه ادارات ورزش و جوانان در شهرستانها ، بخشها و هیئتهای ورزشی در سراسر هرمزگان در طی سه ما آینده از آن بهره مند خواهد شد.

دانشور اعتبارات جاری سا ل1390 را یک میلیارد و 700میلیون ذکر کرد و اظهار داشت: تخصیص مبلغ پنج میلیارد تومان اعتبار در بخش عمرانی نیز ازتعهدات این اداره در سال جاری است.

وی با بیان اینکه 14 پروژه ورزشی بزرگ در استان در دست احداث است، سهم میناب را از این آمار هفت پروژه عنوان کرد و افزود: این پروژه ها در سفر آتی هیئت دولت به استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی درخصوص ورزشگاه 10هزار نفری خلیج فارس میناب، گفت: این پروژه که از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهور به استان هرمزگان است، کار مطالعه آن توسط شرکت توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی کشور به اتمام رسیده و در انتظار تامین اعتبار است.

معاون مالی و اداری اداره ورزش و جوانان هرمزگان در این مراسم از زحمات پنج ساله مسعود محمدیان در پست ریاست اداره تربیت بدنی سابق شهرستان میناب تقدیر و مظفر خادمی نسب را به عنوان مدیر جدید معرفی کرد.

مظفر خادمی نسب سابقه 13سال تدریس در رشته تربیت بدنی در مدارس و دانشگاه های میناب ، ریاست هیئت دومیدانی شهرستان، مربی منتخب دو و میدانی و همچنین مسئول هیئت علمی اداره ورزش و جوانان میناب را در کارنامه دارد.