12 جاسوس دستگیر شده در همه حوزه ها جاسوسی می کردند

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات صبح امروز دوشنبه در حاشیه مراسم چهارمین همایش ملی بسیج و پدافند غیر عامل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به بیداری که در منطقه صورت گرفته این حرکت متوقف شدنی نیست در حالی که استکبار با هزینه و اقدامات فراوان به دنبال متوقف کردن آن در منطقه است زیرا می داند الگوی آنها، جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: استکبار می خواهد این الگو بودن جمهوری اسلامی ایران برای ملت های منطقه را از بین ببرد و در همین راستا سناریوهای سنگینی را علیه جمهوری اسلامی طی چند ماه گذشته مطرح کرده است.

مصلحی ادامه داد: مردم ایران پای اعتقادات خود با قدرت ایستاده اند و این ایستادگی به مردم منطقه الگو می دهد که با صبر و استقامت به کار خود ادامه می دهند.

وی در ادامه در خصوص اقدامات 12 جاسوس دستگیر شده نیز گفت: این 12 جاسوس در همه حوزه ها اقدام به جاسوسی می کردند.