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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

مصلحی در جمع خبرنگاران:

12 جاسوس دستگیر شده در همه حوزه ها جاسوسی می کردند

12 جاسوس دستگیر شده در همه حوزه ها جاسوسی می کردند

وزیر اطلاعات در خصوص اقدامات 12 جاسوس دستگیر شده گفت: این 12 جاسوس در همه حوزه ها اقدام به جاسوسی می کردند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات صبح امروز دوشنبه در حاشیه مراسم چهارمین همایش ملی بسیج و پدافند غیر عامل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به بیداری که در منطقه صورت گرفته این حرکت متوقف شدنی نیست در حالی که استکبار با هزینه و اقدامات فراوان به دنبال متوقف کردن آن در منطقه است زیرا می داند الگوی آنها، جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: استکبار می خواهد این الگو بودن جمهوری اسلامی ایران برای ملت های منطقه را از بین ببرد و در همین راستا سناریوهای سنگینی را علیه جمهوری اسلامی طی چند ماه گذشته مطرح کرده است.

مصلحی ادامه داد: مردم ایران پای اعتقادات خود با قدرت ایستاده اند و این ایستادگی به مردم منطقه الگو می دهد که با صبر و استقامت به کار خود ادامه می دهند.

وی در ادامه در خصوص اقدامات 12 جاسوس دستگیر شده نیز گفت: این 12 جاسوس در همه حوزه ها اقدام به جاسوسی می کردند.

کد مطلب 1471458

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