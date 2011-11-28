فرمانده پایگاه مقاومت سازمان ورزش شهرداری تبریز معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار ناصرعلیزاده فرمانده حوزه مقاومت بسیج در آیین معارفه فرمانده پایگاه مقاومت سازمان ورزش شهرداری گفت: امروز رسالت بسیج در مسائل فرهنگی بیشتر نمود دارد و دشمن با جنگ نرم و با تهاجم فرهنگی سعی دارد جوانان پاک میهن مان را منحرف کند و اینجاست که بسیج باید وارد عمل شود.

وی افزود: هر جایی مشکلی بوده با مدیریت و تفکر انقلابی، اسلامی، علوی و بسیجی این مسئله مرتفع شده و وجود تفکربسیجی در کلیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث پیشرفت های چشمگیر در طول ۳۰سال اخیر شده است.

علیزاده تاکید کرد: تمام تلاش بیگانگان آن است که ماهیت دینی در کشور اسلامی ما رنگ ببازد تا بتوانند امپراطوری خود را که در جهان به واسطه گسترش نظام اسلام و جهانی شدن آن به لرزه درآمده است حفظ کند ولی ما اعتقاد داریم جوانانی که در دامن مادرانی پرورش یافته اند که در عزای سید الشهدا اشک می ریزند هیچ وقت آلوده شیطنتهای بیگانگان نمی شود.

سرهنگ پاسدار ناصر علیزاده اظهار داشت: امکانات بالقوه و بالفعل زیادی در سازمان ورزش شهرداری وجود دارد و با درایت و کاردانی که در برادر بسیجی یوسف قوام لاله سراغ داریم مطئنیم گامهای بزرگی در رسیدن به اهداف عالیه بسیجی خواهند برداشت.

قائم مقام سازمان شهرداری تبریز نیز گفت: فضا برای فعالیت جوانان در این سازمان مناسب است و امیدواریم با همت و تلاش همکاران بسیجی بتوانیم توفیقاتی در رسیدن به اهداف عالیه نظام بدست آوریم.

یوسف قوام لاله افزود: روحیه بسیجی در بین کارکنان شهرداری موج می زند و با برنامه های فرهنگی خود در استادیوم و سالنهای برگزاری مسابقات فوتبال و والیبال سعی خواهیم کرد فضا را برای حضور جوانان پاک شهرمان مساعد کنیم.