پایان عصر پدربزرگها و مادربزرگها/ ضعف خانواده نتیجه تفکر مدرن است

دکتر نیک زنگ‌ویل استاد فلسفه دانشگاه دورهام انگلستان در مود جایگاه گفتگو در خانواده به خبرنگار مهر گفت: گفتگوهای قابل توجهی در خانواده‌ها در حال حاضر وجود دارد.

وی افزود: تصور مردم این است که مسائل مرتبط با خانواده از برخی چیزها که عادت به فکر کردن در مورد آنها دارند مهمتر است. باید توجه داشت اهمیت خانواده هم در دیدگاههای مذهبی و هم در دیدگاههای جنیستی دارای اهمیت است.

مؤلف کتاب متافیزیک زیبایی یادآور شد: در حال حاضر تعریف سنتی از خانواده عوض شده و ما با این تعریف وداع کرده‌ایم. شاید تلاش برای این بوده تا خانواده را بهتر کنیم. ولی باید توجه داشت ما دیگر عصر پدربزرگها و مادربزرگها را نداریم و این ارزشها را از دست داده‌ایم.

زنگ ویل در مورد تأثیر مدرنیته و دنیای مدرن بر مقوله گفتگو در خانواده نیز گفت: مدرنیته را در اینجا به معنای نتیجه روشنگری و خود انتقادی به کار می‌برم. مدرنیته در دنیای کنونی دارای ریشه‌های غربی است.

وی افزود: اما به رغم این موضوع، این که عقل در امور بشر به میان آید و محور و اساس قرار بگیرد موضوعی جهانشمول است و مختص سنت غربی نیست. به عبارت دیگر مدرنیته به معنای استفاده از عقل و خرد موضوعی مختص غرب نیست و جهانشمول است.

مؤلف "آفرینش زیبایی شناختی" تصریح کرد: بر این اساس و با رویکردی انتقادی می‌توان بسیاری از موضوعات را مورد نقد قرار داد و آنها را عمیقاً واکاوی کرد. در این واکاوی ممکن است آن اندیشه‌ها قویاً مورد تأیید دوباره قرار بگیرند و یا ممکن است مورد نقد جدی باشند.

این استاد فلسفه تصریح کرد: در مدرنیته شخص ممکن است در مواجهه با این موضوعات بگوید که "این چیزی است که من می‌‎خواهم و یا چیزی است که من باید بخواهم"

استاد فلسفه دانشگاه دورهام یادآور شد: در بحث خانواده نیز ممکن است پرسشهایی مطرح شوند و عقل مدرن بخواهد اصولی را مورد تردید قرار دهد. باید بتوان به این پرسشها جواب قانع کننده‌ای داد. اگر بتوانیم به پرسشهای مطرح شده در مورد خانواده جواب قانع کننده‌ بدهیم در این صورت قادر خواهیم بود این نهاد ارزشمند را حفظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه تردید در مورد خانواده از نتایج تفکر مدرن است، گفت: برخی در مقابل این تردید، ترس و هراس نشان می‌دهند. برخی ممکن است وفاداری خود به نهاد سنتی خانواده، دین و کشور را نشان دهند.

فیلسوف معاصر در ادامه یادآور شد: باید در مورد این پرسشها مداقه کرد و با استدلال به آنها پاسخ گفت تا اذهان جوامع روشن شود. شاید پاسخ به برخی پرسشها سخت و دشوار باشد ولی باید با آن مواجه شد و از آنها هراسی به دل راه نداد.