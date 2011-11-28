افتتاح هشت هزار واحد مسکن مهر پرند بدلیل مشکل آب به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، این تعداد از واحدهای مسکن مهر که قرار بود تا 30 آبان افتتاح و به مردم واگذار شود به علت انجام نشدن تعهدات در خصوص تامین آب، قرار است تا 45 روز آینده افتتاح شود.

مدیرعامل شهر جدید پرند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مشکل اصلی افتتاح نشدن این واحدها، آب بود که مسئولان مربوط نسبت به زمانی که اعلام کرده بودند، تامین آب صورت نگرفت.

سعید صابونی پیش از این از افتتاح کامل هشت هزار واحد مسکونی مهر تا 30 آبان ماه جاری در این شهر خبر داده بود و گفت: با توجه به تعهدات وزارت نیرو و نفت مقرر شده تا هشت هزار واحد مسکونی مهر با تمام امکانات آب، برق، گاز و تلفن تا 30 آبان‌‌ماه جاری تحویل مردم شود.

همچنین به نظر می رسد به غیر از مشکل آب، مشکلات دیگر وجود دارد از جمله محوطه‌سازی این واحدهای مسکونی که به اتمام نرسیده باشد.

از طرفی بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت عمران پرند، مهندس نیکزاد ، وزیر راه وشهرسازی بعد از ظهر فردا سه شنبه از ساعت 13 با حضور در شهر جدید پرند از واحدهای مسکن مهر به خصوص هشت هزار واحد قابل افتتاح تا 45 روز آینده بازدید خواهد کرد.

همچنین بازدید از سایر واحدهای در دست ساخت، پروژه مترو پرند و جلسه با مدیران کل شرکت های خدمات رسان آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن درخصوص آخرین اقدامات با حضور وزیر در شرکت عمران از دیگر برنامه های این مقام ارشد وزارت راه وشهرسازی خواهد بود.

افتتاح پروژه های ورودی و خروجی شهر جدید پرند به فرودگاه امام و آزادراه تهران - ساوه نیز که قرار بود همزمان با افتتاح واحدهای مسکونی مهر انجام شود به دلیل عدم روشنایی و نصب نشدن علائم به تعویق افتاده است.