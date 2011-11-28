خشونتها 53 کشته و زخمی به جا گذاشت/ خنثی شدن طرح ترور رئیس پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع نظامی عراقی اعلام کردند : بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی زندان مرکزی منطقه "التاجی" بغداد بیست نفر کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند.

منابع فوق اعلام کردند: مجروحان حادثه به بیمارستان "کاظمیه" و کشته شدگان به پزشکی قانونی منتقل شدند و نیروهای امنیتی مبادی ورودی به منطقه را بستند.

از سوی دیگر "عبدالحسین العامری" رئیس مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته وزارت کشور عراق اعلام کرد: شش نفر از اعضای یک شبکه تروریستی و آدم ربایی در بغداد دستگیر شده اند و به جنایات خود اعتراف کرده اند.

یک منبع در پلیس عراق اعلام کرد: بر اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نیروهای امنیتی در منطقه "الرضوانیه" در جنوب غرب بغداد یک نظامی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

منابع وابسته به پلیس عراق در استان صلاح الدین هم بیان کردند: بر اثر انفجار بمب در مسیر یک گشتی پلیس در روستای "شیخ حمد" در شمال شرق منطقه "الشرقاط" شهر تکریت یک نظامی عراقی کشته شد.

در اثر انفجار در منطقه الخضراء بغداد یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند که "موید الطیب" سخنگوی ائتلاف کردستان عراق هم در میان زخمی شدگان است.

"آیدن حلمی" مشاور "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان عراق درباره این انفجار گفت : انفجاری که در داخل منطقه الخضراء واقع شده است تلاشی برای ترور اسامه النجیفی بوده است.

وی افزود: النجیفی در حال خروج از دفتر کارش بود و خودروی فرد انتحاری از نوع "جی ام سی" سیاه رنگ همرنگ خودروهایی بود که معمولا النجیفی سوار می شود.

حلمی بیان کرد: فرد انتحاری سعی کرد که خود را به کاروان النجیفی برساند که با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شد و در این هنگام خودرو را منفجر کرد.

"محما خلیل" یکی از نمایندگان ائتلاف کردستان عراق هم گفت : خودروی عامل انتحاری سیاه رنگ بود و "موید الطیب" سخنگوی ائتلاف دچار جراحاتی شده است.