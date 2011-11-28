نمایشگاههای تخصصی فرهنگ عاشورایی در کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری عصر دوشنبه در حاشیه گشایش هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب اردبیل اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف اعتلای فرهنگ عاشورایی و سیره امام حسین (ع) در حوزه کتاب در سطح ملی دایر خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این راستا بالغ بر 10 میلیارد ریال برای نخستین بار به طور گسترده کتاب خریداری شده است.

معاون وزیر ارشاد اسلامی رساندن کتب مذهبی به صورت آسان به دست مردم، تقویت پدید آورندگان، مترجمان، ناشران و نویسندگان و ترغیب مردم به این نوع کتب را از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ عاشورایی تکیه گاه ایرانیان است، یادآور شد: چنانچه این موضوع برای دشمنان نیز آشکار شده و اعتراف دارند که توانایی مبارزه با این فرهنگ مردم ایران را ندارند.

دری با اشاره به قصد و نیت دشمن مبنی بر تضعیف این فرهنگ با توسل به ابزار محدود کردن کتاب در ایران تصریح کرد: برای مقابله با این ترفند، بهترین روش و ابزار ترویج کتابخوانی و کتاب است.

به گفته وی برای برخورداری از ارزشهای هنری و اجتماعی مطلوب بهترین راه مراقبت از کتاب و اقتباس به آن است.

این مسئول، نمایشگاه کتاب اردبیل را از دویستمین نمایشگاه کتاب از زمان پیروزی انقلاب به بعد در سطح کشور عنوان کرد و ابراز داشت: از بین این تعداد نمایشگاه 130 مورد آن در زمان دولت نهم و دهم برگزار شده است.

