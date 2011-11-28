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۷ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۶

در گفتگو با مهر اعلام شد

صدای مهیبی در اصفهان گزارش نشده است

صدای مهیبی در اصفهان گزارش نشده است

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفت: تاکنون گزارش هیچ صدایی از هیچ دستگاه و ارگانی در اصفهان دریافت نشده است.

محمدمهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص شنیدن صدایی مهیب در اصفهان که بعضاً در گفتگو با وی مطرح شده، افزود: تاکنون توسط هیچ دستگاه و ارگان و حتی نیروی انتظامی گزارشی را در این خصوص دریافت نکرده ایم.

معاون سیاسی استاندار اصفهان ادامه داد: شاید اتفاقی در نقطه ای از شهر اصفهان افتاده باشد، به طور مثال انفجار آب گرمکن و یا هر چیز دیگر در خانه ولی در خصوص صدای مهیب هیچ گزارشی را نداشته ایم.

به گزارش مهر در حوالی ساعت 14:40 امروز توسط برخی از شهروندان صدایی مهیب شنیده شده که برخی از رسانه ها با انتشار خبری مبنی بر گفتگو با محمدمهدی اسماعیلی معاون سیاسی استاندار اصفهان این صدا را مربوط به انفجار پمپ گاز در دولت آباد اصفهان اعلام کرده بودند.

کد مطلب 1472198

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