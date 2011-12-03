نیروی انتظامی در تامین منافع مردم و جامعه با کسی تعارف ندارد

محسن حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت اصلی نیروی انتظامی و پلیس در استان کردستان و دیگر نقاط کشور بیان کرد: در مسائلی که مصلحت مردم به مخاطره می افتد پرسنل نیروی انتظامی در کار خود کوتاهی نمی کنند و جان خود را برای حفاظت از مردم فدا می کنند.

وی به قدرشناسی مردم استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: مردم این استان مردمی متدین و قدرشناس هستند و همین مهم باعث افزایش روحیه خدمتگزاری مسئولان شده است چرا که علیرغم تمام توطئه ها و دسیسه های دشمن ولی امروز به برکت همین مردم آرامش و امنیت در کردستان در بهترین شرایط ممکن قرار دارد.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: ایجاد تعامل منطقی در فعالیت های روزمره با مردم خواسته اصلی نیروهای انتظامی در استان کردستان است و پرسنل انتظامی با ایثارگری و فداکاری به مردم این استان عشق ورزیده و خدمت می کنند و انتظار می رود که مشارکت و همکاری مردم استان نیز همچنان در این بخش ادامه داشته باشد.

حسن خانی به فضای حاکم بر استان کردستان اشاره کرد و گفت: فضای مدیریتی حاکم بر استان بسیار مناسب است و همیاری و همدلی مسئولان استان در کشور مثال زدنی است و به همین دلیل نیز باید از این فرصت ارزشمند برای خدمتگزاری بهتر به اقشار مختلف مردم در این استان مرزی استفاده کرد.

وی با اشاره به نقش استاندار کردستان در ایجاد امنیت پایدار در منطقه افزود: به جرات می توان استان کردستان را در کشور تنها استانی دانست که شخص استاندار به صورت مستقیم در رابطه با حفظ منافع مردم و امنیت جامعه پیگیر بوده است و به صورت هفتگی گزارش فعالیت های نیروی انتظامی استان را مطالبه می کند.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان بیان کرد: با توجه به وضعیت حاکم بر استان کردستان انتظار می رود که تمام اقشار به ویژه خبرنگاران رسانه های جمعی با انعکاس درست و به موقع مسائل استان در راستای ادامه این روند خوب موثر باشند تا شاهد ارتقاء استان و خدمتگزاری بهتر به مردم کردستان باشیم.