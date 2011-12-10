گردشگران 16 کشور جهان مهمان ویژه یزدیها در ایام محرم بودند

سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی و با برنامه ریزی های انجام شده و حمایت مسئولان استان یزد به ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برای سومین سال متوالی گردشگران خارجی در این مراسم معنوی شرکت کردند.

وی افزود: امسال گردشگرانی از کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی همچون آلمان، فرانسه، سوئیس، هلند، ایرلند، انگلیس، نروژ، چک، ژاپن، کره، اتریش، چین، اسپانیا، استرالیا، هنگ کنگ، آفریقای جنوبی و عمدتا با مذاهبی غیر از اسلام در مراسم تاسوعا و عاشورای یزد و نخل برداری و تعزیه خوانی شهرستان تفت شرکت کردند.

حسینی بیان داشت: برخی از این گردشگران به حدی تحت تاثیر قرار گرفته بودند که هنگام مداحی و تعزیه خوانی، اشک در چشمان آنها حلقه زده بود.

وی از اعزام یک روحانی مسلط به زبان انگلیسی با این کاروان خبر داد و عنوان کرد: تشریح حادثه کربلا و فلسفه قیام ابا عبدالله الحسین (ع) و ارتباط آن با حوادث روز جهان و آشنایی با مکتب اسلام ناب محمدی از برنامه‌هایی بود که امسال به صورت چهره به چهره و در قالب ارائه بسته های فرهنگی همچون بروشور و سی دی به زبان لاتین انجام شد.

حسینی همچنین یادآور شد: شرکت گردشگران در مراسم سینه زنی، روضه خوانی و به هم زدن آش نذری امام حسین (ع) در یزد از دیگر برنامه هایی بود که برای این گروه گردشگری اجرا شد و مورد توجه آنها قرار گرفت.

این گروه همچنان برای تماشای برنامه های تعزیه در استان یزد حضور دارند.