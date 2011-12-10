به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم تودیع و معارفه جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) که روز شنبه با حضور حجت الاسلام دکتر عبدالله حاجی صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار مهدی مهدوی نژاد، فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) و حجت الاسلام سیدحسن اکبری، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم به همراه فرماندهان، مدیران و پایوران سپاه علی بن ابی طالب(ع) در حسینیه ثارالله برگزار شد، طی حکمی از سوی حجت الاسلام علی سعیدی، حجت الاسلام احمد ولی زاده به عنوان جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) معرفی شد.



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در این مراسم بر توجه بسیار جدی مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم و همچنین رضایت فرمانده محترم سپاه پاسداران و نماینده ولی فقیه در سپاه از عملکرد سپاه علی بن ابی طالب(ع) اظهار داشت: با توجه به حجم فعالیت های حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم و ارتباط مستمر این نهاد با حوزه علمیه قم، تدبیر نماینده ولی فقیه در سپاه بر این بود که جایگاه جانشینی در نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم ایجاد شود که این امر محقق شد.



ارتباط سپاه با حوزه بیشتر می‌شود



حجت الاسلام دکتر عبدالله حاجی صادقی گفت: یکی از کارهای سنگینی که در گذشته به آن کمتر توجه می‌شده، ارتباط سپاه با حوزه علمیه قم بوده است که با تدبیر نماینده ولی فقیه در سپاه و فرمانده کل سپاه از این پس بیشتر خواهد شد.



وی افزود: با تدبیر نماینده ولی فقیه در سپاه مقرر شد، حجت الاسلام سید حسن اکبری با حفظ سمت مسئولیت نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع)، مسئولیت ارتباط سپاه با حوزه علمیه قم را نیز برعهده داشته باشد.



جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: به واسطه همین امر نیز در ساختار نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان عنوان جانشینی را که در هیچ کجا قرار داده نشده، قرار دادیم تا بخشی از اقدامات داخلی سپاه استان قم از سوی جانشین صورت گیرد.



وی افزود: سپاه همیشه پیروز علی بن ابی طالب(ع) در همه جهات الگو و اسوه و برای دیگر سپاه‌ها سرمشق است، مأموریت‌های محوله به این سپاه ویژه و سنگین است و خود مقام معظم رهبری به این سپاه و لشکر 17 علی بن ابی طالب‌(ع) عنایت ویژه‌ای است.



حاجی صادقی با تقدیر از زحمات حجت الاسلام سیداحمد حسینی دانشور که تا پیش از ابلاغ ساختار جدید به عنوان جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم مشغول به کار بوده است، اظهار داشت: وظایف بسیار خطیر و سترگی بر عهده حوزه نمایندگی ولی فقیه در سطح سپاه است که همه باید در راستای انجام این وظایف به نحو احسن تلاش و مجاهدت نمایند.