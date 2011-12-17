دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد گرگان در جشنواره پژوهش منطقه 10 تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عجم نوروزی عصر شنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه افزود: این جشنواره به میزبانی واحد آزادشهر برگزار شد که این واحد نیز بخشی از دستاوردهای پژوهشی خود را در معرض دید قرار خواهد داد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد گرگان برگزاری سخنرانیهای علمی توسط اساتید ، شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان و منطقه، برپایی نمایشگاه کتاب، امضای تفاهمنامه های پژوهشی با دستگاههای اجرایی و تجلیل از پژوهشگران را از اهم فعالیتهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در هفته پژوهش ذکر کرد.

وی گفت: همچنین به منظور ارائه فعالیتهای پژوهشی و دستاوردهای خود در زمینه انجام تحقیقات کاربردی، چاپ و تالیف کتب، راه اندازی مراکز تحقیقاتی و تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی مشارکت فعالی در برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در استان گلستان داشته و بخش از دستاوردهای خود در حوزه پژوهش و فناوری را در معرض دید علاقه مندان قرار داده است.



معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با بیان این مطلب که در این نمایشگاه 30 دستگاه آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی استان دستاوردهای پژوهشی و فناوری خود را در قالب 70 غرفه به معرض نمایش گذاشته اند ، هدف از برگزاری این نمایشگاه را توسعه و ارتقای سطح آگاهی عمومی در خصوص انجام فعالیتهای پژوهشی و فناوری دانشگاه ازاد اسلامی گرگان بیان کرد.