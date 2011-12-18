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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

نمایشگاه اشکواره سراسری عکس عاشورایی در اردبیل افتتاح شد

نمایشگاه اشکواره سراسری عکس عاشورایی در اردبیل افتتاح شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: نمایشگاه دومین اشکواره سراسری عکس عاشورایی با هدف تبیین زوایای معارف حسینی در نگارخانه خطایی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کانونهای مساجد استان اردبیل پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: این نمایشگاه به همت کانون تخصصی هنرهای تجسمی الهادی (ع) و با مشارکت کمیته حمایت و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد و دبیرخانه کانونهای مساجد استان برگزار می شود.

سعید سعادتی اضافه کرد: کانون الهادی در زمینه هنرهای تجسمی اقداماتی را انجام داده که نه تنها در سطح شهرستان و استان اردبیل، بلکه در سطح کشور نیز مطرح شده است.

وی یکی از اهداف اشکواره عاشورایی را تبیین زوایای معارف حسینی عنوان کرد و افزود: به فرموده مقام معظم رهبری "ملت اسلام، اگر نام و یاد امام حسین (ع) را زنده نگه دارند و آن را برای خود الگو قرار دهند از همه موانع و مشکلات عبور خواهند کرد".

مدیر کانونهای مساجد استان با اشاره به ارزش اعتقادی، فرهنگی و هنری این سوگواره گفت: امروزه که تمامی ذهنها، فکرها و چشمها در جامعه تشنه هستند، مسلما برگزاری این سوگواره ها بیشترین تاثیر را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

وی اردبیل را مهد فکر، خلاقیت و تمدن فرهنگ و هنر اسلامی عنوان کرد و یادآور شد: عزادارای اردبیل با خلاقیت و ابتکار به اشکال گوناگون از جمله هفته خوانی، تشت گذاری، شمع گردانی، تعزیه و شبیه خوانی در تمامی نقاط اعم از روستاها، شهر و بازار در همه جای ایران مثال زدنی است.

نمایشگاه دومین اشکواره سراسری عکس عاشورایی تا دوم دی ماه سال جاری در نگارخانه خطایی بقعه شیخ صفی دایر بوده و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 9 تا 16 از این نمایشگاه بازدید کنند.

اختتامیه جشنواره فصلی شعر و داستان "سیب" برگزار می شود

همچنین در حاشیه افتتاح این نمایشگاه سرپرست حوزه هنری استان اردبیل در گفتگو با مهر از برگزاری مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فصلی شعر و داستان سیب در اردبیل خبر داد.

ساسان ناطق با بیان اینکه این مراسم روز دوشنبه 28 آذرماه برگزار خواهد شد، ابراز داشت: در این جشنواره که آثار شاعران و داستان نویسان جوان کارگاه های حوزه هنری، توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفته از پنج نفر با اهدا لوح و جایزه نقدی تقدیر به عمل خواهد آمد.

به گفته وی واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری اردبیل، پیش از این نیز با برگزاری پنج دوره جشنواره سیب با موضوعات مقاومت و پایداری و آزاد، فرصتها و امکاناتی را ایجاد کرده تا هنرمندان بتوانند دست به تولید آثار فاخر ادبی بزنند.

کد مطلب 1486575

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