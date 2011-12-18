نمایشگاه اشکواره سراسری عکس عاشورایی در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کانونهای مساجد استان اردبیل پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: این نمایشگاه به همت کانون تخصصی هنرهای تجسمی الهادی (ع) و با مشارکت کمیته حمایت و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد و دبیرخانه کانونهای مساجد استان برگزار می شود.

سعید سعادتی اضافه کرد: کانون الهادی در زمینه هنرهای تجسمی اقداماتی را انجام داده که نه تنها در سطح شهرستان و استان اردبیل، بلکه در سطح کشور نیز مطرح شده است.

وی یکی از اهداف اشکواره عاشورایی را تبیین زوایای معارف حسینی عنوان کرد و افزود: به فرموده مقام معظم رهبری "ملت اسلام، اگر نام و یاد امام حسین (ع) را زنده نگه دارند و آن را برای خود الگو قرار دهند از همه موانع و مشکلات عبور خواهند کرد".

مدیر کانونهای مساجد استان با اشاره به ارزش اعتقادی، فرهنگی و هنری این سوگواره گفت: امروزه که تمامی ذهنها، فکرها و چشمها در جامعه تشنه هستند، مسلما برگزاری این سوگواره ها بیشترین تاثیر را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

وی اردبیل را مهد فکر، خلاقیت و تمدن فرهنگ و هنر اسلامی عنوان کرد و یادآور شد: عزادارای اردبیل با خلاقیت و ابتکار به اشکال گوناگون از جمله هفته خوانی، تشت گذاری، شمع گردانی، تعزیه و شبیه خوانی در تمامی نقاط اعم از روستاها، شهر و بازار در همه جای ایران مثال زدنی است.

نمایشگاه دومین اشکواره سراسری عکس عاشورایی تا دوم دی ماه سال جاری در نگارخانه خطایی بقعه شیخ صفی دایر بوده و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 9 تا 16 از این نمایشگاه بازدید کنند.

اختتامیه جشنواره فصلی شعر و داستان "سیب" برگزار می شود

همچنین در حاشیه افتتاح این نمایشگاه سرپرست حوزه هنری استان اردبیل در گفتگو با مهر از برگزاری مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فصلی شعر و داستان سیب در اردبیل خبر داد.

ساسان ناطق با بیان اینکه این مراسم روز دوشنبه 28 آذرماه برگزار خواهد شد، ابراز داشت: در این جشنواره که آثار شاعران و داستان نویسان جوان کارگاه های حوزه هنری، توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار گرفته از پنج نفر با اهدا لوح و جایزه نقدی تقدیر به عمل خواهد آمد.

به گفته وی واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری اردبیل، پیش از این نیز با برگزاری پنج دوره جشنواره سیب با موضوعات مقاومت و پایداری و آزاد، فرصتها و امکاناتی را ایجاد کرده تا هنرمندان بتوانند دست به تولید آثار فاخر ادبی بزنند.