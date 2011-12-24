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۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۵

آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس نهم در استان تهران

آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس نهم در استان تهران

تهران – خبرگزاری مهر: همزمان با سراسر کشور، ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس نهم شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استان تهران از صبح امروز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، نام نویسی داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی از شنبه سوم دیماه تا پایان روز جمعه نهم دی ماه 90 به مدت هفت روز انجام می شود.

شهرستانهای استان تهران شامل تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، رباط کریم، بهارستان، دماوند، فیروزکوه، شهریار، ملارد، قدس، پاکدشت، ورامین و پیشواست.

استان تهران در حال حاضر 35 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که 30 نماینده از این تعداد مربوط به حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر است.

همچنین حوزه های انتخابیه شهرستانهای رباط کریم و بهارستان، شهریار، ملارد و قدس، ورامین و پیشوا، دماوند و فیروزکوه و پاکدشت هرکدام یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.

اطلاعیه شماره پنج ستاد انتخابات کشور، داوطلبان می توانند به منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به ستاد انتخابات کشور، فرمانداریهای مراکز حوزه‌های انتخابیه، سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام کنند.

کد مطلب 1491378

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