تعلیم و تربیت وظیفه اصلی هر حکومت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده دوشنبه شب در آیین نکوداشت هفتم دی ماه به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی اظهار داشت: از ابتدای شکلگیری نهضت سوادآموزی و این جریان مهم فرهنگی در کشور حدود 530 هزار نفر به عنوان آموزشیار، کارمند، مسئول، مشاور و صاحبنظر در این مجموعه و عرصه تعلیم و تربیت فعالیت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه جایگاه علم در تمامی نظامهای آموزشی عنصر اصلی عزت، کرامت، پیشرفت، تعالی و ماندگاری تمدنها و ملتها در طول تاریخ بوده است، افزود: آنچه که از انسانهای گذشته در تاریخ کشورها به جای مانده، آثار علمی این افراد است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه جایگاه علم و دانش در معماری، ساخت و سازها، توسعه و پیشرفت کشورها نیز مشاهده میشود، تصریح کرد: اگر امروز اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی شناخته میشود و آثار به جای مانده در اصفهان به وجود اندیشه و علم، آگاهی و اطلاعات سازندگان این آثار باز میگردد.
وی با اشاره به اینکه تمدنها و فرهنگهای بسیاری در طول تاریخ در تمام دنیا ایجاد شدهاند، اضافه کرد: ماندگاری تمام این تمدنها و فرهنگها به واسطه شأن، کرامت، علم، دانش و میزان اطلاعات آنها بوده است.
باقرزاده با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران برخواسته از یک هزار و 300 سال تلاش مجاهدان و عالمان در طول تاریخ است، تاکید کرد: تعلیم و تربیت به عنوان اصلیترین وظیفه هر حکومتی است و بنا به فرموده امام خمینی (ره) سوادآموزی به عنوان یک تکلیف دینی محسوب میشود.
وی با اشاره به فعالیت آموزش و پرورش اصفهان در زمینه رشد باسوادی در جامعه ادامه داد: با مدیریت و برنامهریزی مناسب مسئولان آموزش و پرورش اصفهان قامت افراشته نظام آموزشی اصفهان در میان استانهای دیگر نمایان است و این موضوع اراده و جدیت تیم مدیریتی استان را در زمینه تحقق تعلیم و تربیت و فضای فرهنگی و دینی موجود در اصفهان را نشان میدهد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزشی کشور با اشاره به اهمیت یادگیری و آموزش علم در کشور گفت: این موضوع به عنوان حیات هر جامعهای محسوب میشود و در صورت نبود یادگیری، توسعه و تولید علم و دانش در کشورها به معنای نبود حیات در آن جوامع است.
وی اظهار داشت: به صفر رسیدن و ریشهکن شدن بیسوادی در کشور طی برنامه پنجساله از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب محسوب میشود.
باقرزاده با بیان اینکه مسئولان کشور به صورت جدی در راستای ریشهکن شدن بیسوادی تلاش میکنند، اضافه کرد: طی سالهای گذشته هیچگونه عقبنشینی از فرمان امام خمینی (ره) در راستای اهمیت و توجه به رشد باسوادی در کشور صورت نگرفته است.
وی بیان داشت: فراگیری علم و دانش در سطوح مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است و در تمامی نظامها علم و دانش در سطوح و ابعاد مختلف دنبال میشود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزشی کشور با بیان اینکه عدهای افراد نیز تحصیلات عمومی خود را به پایان نرساندهاند، افزود: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تحصیل تا پایان دوره متوسطه در سطح کشور رایگان اعلام شده و این موضوع بیانگر اراده کشور در راستای فراهم شدن زمینه تحصیل برای تمامی افراد تا پایان دوره متوسطه است.
وی با اشاره به اینکه نظام آموزشی به عنوان عنصر اصلی پیشرفت محسوب به شمار میرود، تاکید کرد: بخشی از آن شامل نظام آموزش عمومی و تحصیلی است که به افراد شش تا 18 سال باز میگردد و در حال حاضر این نظام به سوی تحول و پیشرفت به مرزهای علم و دانش حرکت میکند.
باقرزاده با بیان اینکه در حال حاضر بزرگسالانی وجود دارند که شرایط حضور در آموزش رسمی را از دست دادهاند، ادامه داد: عدهای از افراد نیز وجود دارند که در بیسوادی مطلق به سر میبرند که این قشر از جامعه طی سالهای گذشته مورد هدف سازمان نهضت سوادآموزی بودهاند.
باقرزاده گفت: وضعیت تحصیل افرادی نیز که با توجه به شرایط مختلف از تحصیل بازماندهاند باید به صورت نظاممند و برنامهریزی شده ساماندهی شود و اکثر کشورهای پیشرفته از این موضوع با عنوان آموزش بزرگسالان یاد میکنند.
وی با اشاره به اینکه آموزش بیسوادان بخشی از نظام آموزش بزرگسالان محسوب میشود، اظهار داشت: در سال صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر ریشهکنی بیسوادی حدود 50 درصد از مردم از حداقل مهارت سواد بیبهره بودهاند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزشی کشور با بیان اینکه به صفر رسیدن بیسوادی در کشور طی برنامه پنجساله از مطالبات رهبر معظم انقلاب است، اضافه کرد: وحدت و یکپارچگی میان بخشهای مختلف آموزش و پرورش در راستای دستیابی به رشد باسوادی و ریشهکن شدن بیسوادی ضرورت دارد.
وی با اشاره به اینکه تمام بخشهای آموزش و پرورش باید به تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در راستای رشد بیسوادی تلاش کنند، تاکید کرد: تحقق فرمان رهبری محور فعالیتهای این افراد قرار دارد و بیسوادی باید در گروه سنی 10 تا 49 سال ریشهکن شود.
نظر شما