به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان، با صدور بیانیه‌ای به مناسبت ۱۳ آبان، از مردم عدالت‌خواه جهان خواست فوراً توقف بمباران مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را از آنان مطالبه کنند.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: دهه‌هایی است که روز ۱۳ آبان با مفاهیمی چون روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار در ایران به اهتزاز در آمده و نقش ویژه قشر محصل به ویژه دانش‌آموزان در پیشبرد علم و فناوری و اکتفا به ظرفیت ملی طنین‌انداز گردیده است. دانش‌آموزان و دانشجویان، سال‌ها قبل در اعتراض به سیاست‌های مداخله جویانه بیگانگان خط خود را از حکمرانی دودمان پهلوی جدا کرده تا خود منشأ تحول و پیشرفت در میهنشان باشند. این تحولات با پیروزی انقلاب اسلامی سرعت چشمگیری پیدا کرده و ملت پس از چهار دهه با وجود همه حوادث و توطئه‌ها در آستانه فتح قله‌های علم و فناوری می‌باشند.

در ادامه تاکید شده است: از جمله ارزش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران همواره به آن اهتمام ویژه‌ای داشته حوزه آموزش و تعلیم و تربیت است و در این باره به افتخارات بزرگی دست یافته از جمله میانگین نرخ با سوادی که به ۹۷.۱% رسیده که در مقایسه با قبل از انقلاب جهش دو برابری داشته است. این پیشرفت‌ها از چشم دشمنان ایران دور نمانده و آن‌ها سعی می‌کنند از طرق مختلف بر مسیر پیشرفت ملت ایران تأثیر بگذارند.

در بخش دیگری آمده است: نظام آموزش و تعلیم و تربیت از حوزه‌های حساس و مورد اهتمام همه جوامع در سیاست‌گذاری‌های کلان علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مطابق با اصل سی‌ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. متأسفانه در میهنمان با پیشرفت کمی نظام آموزش و پرورش، کیفیت آن مورد غفلت واقع شده است.

در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است: بیش از سه هفته است که مراکز آموزشی غزه زیر وحشیانه‌ترین حملات موشکی رژیم صهیونیستی قرار دارد و در پی آن تاکنون بیش از سه هزار کودک به شهادت رسیده و صدها هزار دانش‌آموز آواره شده‌اند. این میزان از توحش در ریختن خون مردم بی‌گناهی که به‌امید احترام به قوانین بین‌المللی در عدم تعرض به مدارس پناه برده‌اند بی‌سابقه است. باز هم خوی استکباری آمریکا و هم پیمانان غربی آن در حمایت همه جانبه از رژیم کودک کش صهیونیستی آشکار می‌شود.

در ادامه تاکید شده است: با وجود تلاش‌های رسانه‌های غربی در تحریف و تقلیل جنایت‌های رژیم صهیونیستی، انسان‌های آزادی خواه توانستند وقایع را از طریق شبکه مجازی و تبیین به گوش عالمیان برسانند. همین امر ماسک را از روی چهره رژیم کودک کش صهیونیستی و حامیان آن برداشته و حقانیت مظلومیت مردم فلسطین برای همه آشکار گشته است.

این اتحادیه دانشجویی همچنین تاکید کرده است: علی‌رغم تجمعات پرشور مردم در حمایت از مردم فلسطین که در جهان شیوع پیدا کرده است، سیاستمداران غربی ستون فقرات خود را از دست داده و به رژیم صهیونیستی جهت بمباران کودکان و زنان فلسطینی چراغ سبز نشان داده‌اند. این قشر بی‌وجدان، از ترس عدم کسب آرا در انتخابات پیش روی کشورهای خود هم که شده ناچار به توقف حمایت از رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم فلسطین خواهند شد.

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا در پایان از مردم عدالت‌خواه جهان خواست با تبیین، روایتگری و شیوع تجمعات به اعمال فشار بر سیاسیون غربی بیافزایند و فوراً توقف بمباران مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را از آنان مطالبه کنند.