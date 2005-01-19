  1. فرهنگ و ادب
۳۰ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۰۰

استقبال از بيست وسومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر

جشنواره اي با چهار پوستر

سه پوستر ديگر براي بيست وسومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر توسط رضا عابديني طراحي شد .

به خبرنگار تئاتر"مهر"، اولين پوستر بيست وسومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر چند پيش توسط "ساعد مشكي " طراحي شد و پس از چاپ ، اين پوستر به مطبوعات  و روابط عمومي هاي، سالنهاي تئاتر ارائه شد. اين پوستر برخلاف معمول داراي هيچ نوع نماد ونشانه كليشه اي تئاتر نيست وتنها نشانه آن شعار جشنواره امسال" تئاتر براي همه " است.
روزگذشته درحالي كه دوروز به اولين روزجشنواره تئاتر امسال  بيشترباقي نمانده است، سه پوستر ديگردر سه طرح متفاوت توسط رضا عابديني طراحي شده و به دفتر جشنوا ره رسيد.
لازم به ذكراست، اولين پوستر بيست وسومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر نتوانست چندان رضايت اصحاب هنر و مطبوعات را فراهم كند.

