جشنواره اي با چهار پوستر

به خبرنگار تئاتر"مهر"، اولين پوستر بيست وسومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر چند پيش توسط "ساعد مشكي " طراحي شد و پس از چاپ ، اين پوستر به مطبوعات و روابط عمومي هاي، سالنهاي تئاتر ارائه شد. اين پوستر برخلاف معمول داراي هيچ نوع نماد ونشانه كليشه اي تئاتر نيست وتنها نشانه آن شعار جشنواره امسال" تئاتر براي همه " است.

روزگذشته درحالي كه دوروز به اولين روزجشنواره تئاتر امسال بيشترباقي نمانده است، سه پوستر ديگردر سه طرح متفاوت توسط رضا عابديني طراحي شده و به دفتر جشنوا ره رسيد.

لازم به ذكراست، اولين پوستر بيست وسومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر نتوانست چندان رضايت اصحاب هنر و مطبوعات را فراهم كند.