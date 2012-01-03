به گزارش خبرنگار مهر، دوره مقدماتی این کارگاه در 5 بخش آموزش فن‌بیان زیر نظر «فرزانه معصومیان» گوینده خبر رادیو، نمایش‌های کوتاه رادیویی با حضور «صادق داوری‌فر» تهیه کننده رادیو، تدوین صدا زیر نظر «مجید حسینی» تهیه کننده رادیو، خبرنگاری زیر نظر «کامران نجف زاده» گوینده و خبرنگار صداوسیما و خلاقیت با حضور «حامد جوادزاده» کارگردان تلویزیون در 8 جلسه برگزار می‌شود.

این کارگاه دارای دوره‌های پیشرفته‌ای نیز خواهد بود که در فصول بعدی اجرا خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام شده، کلاس‌های فن‌بیان روزهای شنبه از ساعت 15 تا 16 و 17 تا 18 برگزار می‌شود و نیز کلاس نمایش کوتاه رادیویی نیز روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 16:30 برگزار می‌شود.

همچنین کلاس‌های تدوین صدا روزهای دوشنبه از ساعت 14 تا 15:30 و 16 تا 17:30 برگزار خواهد شد.

کامران نجف زاده نیز روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه از ساعت 15 تا 16:30 برگزار می‌شود.

ثبت‌نام این کارگاه‌ها از سوی واحد آموزش فرهنگسرای پایداری واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا، فرهنگسرای پایداری انجام می‌شود.