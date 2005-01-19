ساختار كميته منتخب اصولگرايان به گونه اي نيست كه رسانه ها تصور مي كنند

وي روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود:هر تشكل و گروه سياسي بايد در رفتار سياسي خود انعطاف پذير باشد و بتواند با توجه به موقعيت هايي كه ايجاد مي شود تصميم درستي را اتخاذ كند.



نماينده كرمان درخصوص حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات و حمايت اصولگرايان ازوي، اظهار داشت: هر زمان هاشمي وارد عرصه شود او را مورد بررسي قرار مي دهيم و اين مساله منحصر به هاشمي نيز نيست، امكان دارد من هم وارد عرصه شوم، هر زمان نيروي جديدي بيايد او را بررسي مي كنيم.



باهنر تاكيد كرد:اين صحيح نيست كه ما بررسي هاي جديدي را آغاز كنيم اما باز هم به تصميمات قبلي پايبند باشيم، بررسي هاي جديد حتما تغييراتي را درجهت حركت ايجاد مي كند.



رييس فراكسيون اكثريت مجلس ورود هاشمي رفسنجاني به انتخابات را غيرمحتمل دانست و اظهار داشت: تحليل ما اين است كه هاشمي رفسنجاني نخواهد آمد و زماني كه او بخواهد وارد اين عرصه شود ما اولين كساني هستيم كه از آن اطلاع پيدا مي كنيم.



وي در خصوص رعايت قواعد رقابت سياسي گفت:درميدان رقابت سياسي قواعدي نوشته شده وجود دارد و طبيعي است كه هر طيف فكري تلاش مي كند در درون خود به وحدت برسد و از تشتت در نيروهاي رقيب نيز لذت مي برد ما نيز همينگونه هستيم اما اينكه عده اي به رفتارهاي غيراخلاقي دست بزنند كه جناح رقيب را به دست انداز بياندازند پذيرفته شده نيست و ما نيز اين رفتار را قبول نداريم.



باهنربا تاكيد بر اينكه كميته منتخب شوراي هماهنگي فعاليت هاي خود را به طور جدي ادامه مي دهد، اظهار داشت: در بحث هاي سياسي زير و بم وجود دارد، ما سعي مي كنيم با نزديك كردن نظرهاي متفاوت به جمع بندي مناسب دست يابيم.



وي با تاكيد براينكه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي سخنگو ندارد، گفت:خبرنگاران خود هر وقت اراده مي كنند، سخنگو توليد مي كنند. باهنر همچنين گفت: اكنون نيز كه من با شما مصاحبه مي كنم تنها محمد رضا باهنر هستم و سخنگويي هيچ گروهي را بر عهده ندارم.



وي درخصوص نحوه عمل كميته منتخب شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب گفت :ساختار به گونه اي نيست كه رسانه هاي تصور مي كنند ، اين تحليل هايي كه اكنون درخصوص ساختار كميته منتخب مطرح مي شود بيشتربه رمان هاي جذاب شبيه است كه من آنها را مي خوانم و از آن لذت مي برم .



رييس فراكسيون اكثريت مجلس درخصوص تحليل هاي يكي ازروزنامه هاي صبح درخصوص انتخابات گفت:اين روزنامه رمان هاي خوبي مي نويسد ، من دقيق اين مسايل راه مي خوانم وچون دردل خبرها هستم مي دانم كه اطلاعات اين خبرها درست نيست .

باهنر درخصوص وجود تشتت درجناح رقيب اصولگرايان، اظهار داشت :اينكه گفته مي شود درجناح رقيب تشتت وجود دارد به خودشان مرتبط است وعقلاي آنها حتما با تعامل با يكديگر مسايل خود را حل خواهند كرد.



نايب رييس اول مجلس در خصوص عدم تمكين عده اي ازاصولگرايان ازتصميمات جمعي،گفت: اين احتمال وجود دارد كه كميته منتخب هركانديدايي را برگزيند عده اي آن را نپذيرفته و تفاهمات را بر هم بزنند مهم اين است كه ما احتمالات آينده را پيش بيني كرده و براي هر احتمالي راه حلي را بيابيم.



باهنر در خصوص احتمال حضور قاليباف در انتخابات و حمايت اصولگرايان ازوي ، گفت : درعالم سياست هيچ چيز غيرقابل وقوع نيست ، اما من درباره قاليباف چيزي نشنيده ام اما امكان وقوع هرچيزي وجود دارد .



نماينده كرمان درخصوص روش در پيش گرفته شده ازسوي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب، گفت: اين روش مزاياي زيادي دارد و يك گام سنگين به جلوبراي دمكراتيك كردن اموراست، اما مي دانيم اين گام هزينه هايي دارد و بايد خود را آماده كنيم كه بتوانيم اين هزينه ها را كم كنيم .

