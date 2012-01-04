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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

هاشمی:

قدیمی‌ ترین کتاب چاپ سربی ایران در آستان قدس رضوی نگهداری می شود

قدیمی‌ ترین کتاب چاپ سربی ایران در آستان قدس رضوی نگهداری می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مخطوطات آستان قدس رضوی گفت: اولین و قدیمی ترین نسخه کتاب چاپ سربی با عنوان "رساله جهادیه" در کتابخانه مرکزی آستان قدس نگهداری می شود.

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فاضل هاشمی اظهارکرد: این کتاب در نخستین چاپخانه‌ سربی در ایران، در شهر تبریز توسط میرزا زین‌العابدین تبریزی چاپ شده است.

وی افزود: رساله جهادیه، ابتدا در سال 1233قمری توسط زین‌العابدین بن ملک‌محمد التبریزی به چاپ رسید و این رساله پس از حمله‌ روس‌ها به ایران در زمان فتحعلی‌شاه و ولیعهدی عباس‌میرزا، توسط قائم مقام فراهانیِ وزیر نوشته شده و شامل فتاوی روحانیون درباره‌ی جهاد با روس است که به نثری مسجع و زیبا به فارسی ترجمه شده است.

هدف اصلی مؤلّف در این رساله، ترغیب و تشویق مسلمانان به جهاد در برابر متجاوزان روس است.

وی بیان کرد: مؤلّف این کتاب میرزا عیسی قائم‌مقام فراهانی‏ است که در سال 1234 قمری، در دارالانطباع شهر ‏تبریز، ‏درابعاد 14 در 22 سانتیمتر به زبان فارسی چاپ شده است.

گفتنی است، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با بیش از هزار سال سابقه فرهنگی و تاریخی یکی ازکهن‌ترین و غنی ترین کتابخانه‌های جهان اسلام است که آثار بسیار نفیسی از سده‌های اولیه اسلام را در خود جای داده است.

کد مطلب 1501260

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