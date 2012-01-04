قدیمی‌ ترین کتاب چاپ سربی ایران در آستان قدس رضوی نگهداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فاضل هاشمی اظهارکرد: این کتاب در نخستین چاپخانه سربی در ایران، در شهر تبریز توسط میرزا زینالعابدین تبریزی چاپ شده است.
وی افزود: رساله جهادیه، ابتدا در سال 1233قمری توسط زینالعابدین بن ملکمحمد التبریزی به چاپ رسید و این رساله پس از حمله روسها به ایران در زمان فتحعلیشاه و ولیعهدی عباسمیرزا، توسط قائم مقام فراهانیِ وزیر نوشته شده و شامل فتاوی روحانیون دربارهی جهاد با روس است که به نثری مسجع و زیبا به فارسی ترجمه شده است.
هدف اصلی مؤلّف در این رساله، ترغیب و تشویق مسلمانان به جهاد در برابر متجاوزان روس است.
وی بیان کرد: مؤلّف این کتاب میرزا عیسی قائممقام فراهانی است که در سال 1234 قمری، در دارالانطباع شهر تبریز، درابعاد 14 در 22 سانتیمتر به زبان فارسی چاپ شده است.
گفتنی است، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با بیش از هزار سال سابقه فرهنگی و تاریخی یکی ازکهنترین و غنی ترین کتابخانههای جهان اسلام است که آثار بسیار نفیسی از سدههای اولیه اسلام را در خود جای داده است.
نظر شما