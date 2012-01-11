نفت 90 دلاری و دلار 1200 تومانی در لایحه بودجه 91

جعفرقادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر سه شنبه کمیسیون برنامه و بودجه با معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اظهار داشت: ممبینی در این جلسه از آماده شدن لایحه بودجه سال 1391 خبر داد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس توضیحات ممبینی جداول درآمدها و هزینه های لایحه بودجه سال 1391 آماده شده است و تنها مشکل لایحه بودجه برای ارائه نهایی به مجلس عدم تعیین قیمت هر بشکه نفت و دلار در لایحه بودجه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ دلار و هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 1391 باید به تصویب هیئت دولت برسد تصریح کرد: در این جلسه معاون بودجه معاونت بودجه و برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از احتمال تعیین قیمت 85 تا 90 دلار برای هر بشکه نفت و 1200تومان برای هر دلار در لایحه بودجه سال 1391 خبر داد.

قادری افزود: در این جلسه همچنین معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نمایندگان شهرداری تهران و مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات برای بررسی در خواست عده ای از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به عملکرد دولت در پرداخت اعتبارات یارانه بلیط حمل و نقل عمومی بر اساس ماده 233 آیین نامه داخلی حضور داشتند.

وی تصریح کرد: معاونت بودجه ریاست جمهوری در این جلسه از ابلاغ 50 تا 60 درصد از بدهی دولت به شهرداری به خزانه داری خبر داد اما به دلیل عدم حضور نماینده خزانه داری کل کشور و وزارت کشور کمیسیون نتوانست علت عدم ارائه این بودجه به شهرداری را بررسی کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر لایحه بودجه سال 1391 باید نیمه آذر ماه سال جاری به مجلس ارائه می شد، اما با گذشت بیش از یک ماه از این مهلت هنوز دولت این لایحه را به مجلس ارائه نکرده است.

دولت سال های گذشته نیز لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس رائه کرده بود.