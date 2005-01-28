اگر حس اسلام گرايي نباشد ملي گرايي بي معنا مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"به نقل از رايزني فرهنگي ايران در آنكارا، مدير كل حزب وحدت بزرگ تركيه (BBP) محسن يازيجي اوغلي در رابطه با شعار ملي گرايي گفت : اگر مسلماني در رگهاي ما نبود، آن موقع مليت ترك هم معنا و مفهومي نداشت، اين دو مثل گوشت و استخوان مي مانند كه عناصر تشكيل دهنده روح و بدن انسان بشمار مي روند .

وي افزود : اگر ما ترك بودن را يك بدن و جسم در نظر بگيريم مسلمان بودن هم روح اين بدن است. اگر تعصب اسلام گرايي نباشد اين شخص، ملي گرا به حساب نمي آيد. ملي گراي ترك از اسلام و اسلام از ملي گرايي ترك تفكيك ناپذير است. اگر ما اسلام را كنار بگذاريم. هيچ وقت نبايد ادعا كنيم كه مليت ترك داريم.